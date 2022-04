Auktionsbilanz 2021 Umsatzsprung in Frankreich

Der französische Versteigerungsrat meldet über 4 Milliarden Euro Umsatz in ganz Frankreich für 2021. Damit liegen die Einnahmen um 40 Prozent höher als im Jahr 2020.

In Frankreich werden auch schon mal skelettierte Dinosaurier versteigert. Dieses Exemplar kam am 21. Oktober 2021 unter den Hammer des Auktionators Binoche et Guquello im Drouot. Kostenpunkt 5,5 Millionen Euro. (Foto: Alexis Sciard, Imago Images) Triceratops „Big John“

Paris Wie üblich sehr verspätet hat der französische Versteigerungsrat seine Analyse sämtlicher in Frankreich zugeschlagenen Auktionsergebnisse des Jahres 2021 vorgelegt. Demnach verbuchten die 427 in Frankreich tätigen Auktionshäuser Hammerpreise in der Summe von mehr als vier Milliarden Euro (4.047.000.000 Milliarden Euro), also ohne Aufgeld und Steuern.

Leider teilen die 380 außerhalb von Paris tätigen Versteigerer ihre Bilanzen viel zu spät mit. Daher kommuniziert der Versteigerungsrat die Jahresergebnisse erst am Ende des ersten Quartals. Darüber hinaus geben die Versteigerer weiterhin Zuschläge ohne Aufgeld heraus, was völlig veraltet ist.

Die 4 Milliarden liegen fast 40 Prozent über der Frankreich-Bilanz von 2020. Diese umfasst jedoch nicht nur Kunst und Sammelobjekte, sondern auch Auktionen von Zuchtpferden sowie Gebrauchtwagen und Maschinen für Industrie und Handwerk. Auf Kunst und Sammelobjekte entfallen 1,9 Milliarden Euro (1,858 Milliarden Euro).