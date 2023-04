Auktionsbilanz Kunstgewerbe: Das Beste aus Preußen

Berlin Es war ein guter Tag für Kunst und Kunstgewerbe aus Preußen. Die einschlägige Berliner Lempertz-Auktion realisierte am 22. April mit 280 Losen 750.000 Euro, das Aufgeld mit eingerechnet. Zwar kamen diesmal keine Objekte im hohen fünfstelligen Bereich unter den Hammer. Aber die stattliche Menge von KPM-Porzellanen, Silber und preußischem Eisenguss sorgte für sicheren Absatz.

Die Verkaufsquote lag bei 108 Prozent. Günstig für Kenner und Einsteiger war, dass die meisten Lose im Bereich der unteren Schätzpreise zugeschlagen wurden. Bei voll besetztem Saal ersteigerten Online-Bieter rund 40 Prozent der Objekte.

Wie immer gab es aber auch Ausreißer, deren Schätzpreise spielend übertroffen wurden. Das dürfte den belgischen Einlieferer freuen, der ein Paar klassizistischer Vasen aus weißem Flussglas mit vergoldeten Bronzemonturen eingeliefert hat. Die Experten schreiben es der Berliner Manufaktur Werner & Mieth zu. Hier handelt es sich um Kunsthandwerk höchster Eleganz, das höfischen Charakter hat. Auf maximal 6000 Euro geschätzt, hob ein Hamburger Händler das Vasenpaar gegen Konkurrenz auf 40.320 Euro.

Bei den Zeichnungen waren es zwei auf maximal 3500 Euro geschätzte Hohenzollern-Bildnisse, die dem Verkäufer Freude bereiten. Kreideblätter von Franz Xaver Winterhalter mit Porträts von Kaiser Wilhelm I. und von Kronprinz Friedrich kamen auf je 22.680 Euro. Dieser im Schwarzwald geborene Künstler war als Hofmaler der britischen Königin Victoria und Kaiser Napoleons III. weltberühmt. Die subtil gezeichneten Bildnisse wandern nun in eine Privatsammlung in der Heimat des Künstlers.

Bei den Porzellanen gab es nur wenige Ausfälle. Hier zeigte sich wieder eine gewisse Abstinenz bei Rokoko-Exemplaren, von denen nur Stücke aus den königlichen Tafelservicen reüssierten. Ein Ausnahmestück wie die große ovale Terrine mit Unterschale aus dem „2. Potsdam‘schen Service“ ist mit den online gebotenen 10.080 Euro lächerlich unterbewertet. Aber die Nachfrage regelt den Preis in der Auktion, wenig oder kein Gegengebot ist die Chance für Käufer.

Die große ovale Terrine aus dem „2. Potsdam‘schen Service“ erzielte günstige 10.080 Euro. (Foto: Lempertz Berlin) Deckelterrine mit Unterschale

Auch die für das äußerst seltene Wachtelpaar von 1765 gebotenen 12.600 Euro sind ein eher moderater Preis. Die Vögel und die Potsdam’sche Terrine erwarb ein deutscher Privatsammler in einer für Bieter günstigen Marktphase.

„Gold gab ich für Eisen“: Das sagten in den Befreiungskriegen Patriotinnen, die ihren Goldschmuck gegen Schmuck aus Eisenguss tauschten. Der bei Lempertz ausgerufene Eisenguss wurde nahezu lückenlos in alle Welt verkauft, oft zu kleinem Preis. Etwa die Hälfte der 57 Lose kam aus Potsdamer Privatbesitz, was den Absatz beflügelte.

Erstaunlich ist, dass weniger die vielgestaltigen Formstücke als einige der reliefierten Neujahrsplaketten ihre Taxen überrundeten. So zum Beispiel ein 1853 datiertes Exemplar mit dem Tabernakel im Kölner Dom, das von 400 auf 2228 Euro stieg. Käufer ist ein Museum in Graz, das mehrere Eisenguss-Lose erwarb.

Bei den Gemälden gab es Enttäuschung bei dreien der vier eingelieferten Gemälde des mittelmäßigen Berliner Malers Bernhard Rode. Von ihm fand nur eine theatralische „Vertreibung aus dem Paradies” mit 12.600 Euro Gnade. Die Historienbilder gingen zurück.

Von der Malerei der Wilhelminischen Ära wurde Franz Skarbinas mit 5000 bis 6000 Euro deutlich unterschätztes Gemälde „Blondes Mädchen im Sonnenblumenbeet” von einem Basler Sammler für 18.900 Euro übernommen. Das ist ein moderater Preis für den Berliner Secessions-Maler, der bei einem knapp zweijährigen Aufenthalt in Paris entscheidend von den französischen Impressionisten beeinflusst wurde.

