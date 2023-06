Auktionshandel 100 Jahre Karl & Faber: 20 Prozent mehr Umsatz alle drei Jahre

Mit der Versteigerung rarer Bücher fing es 1923 an. Heute zählt das Münchener Auktionshaus Karl & Faber zu den erfolgreichen Kunstversteigerern in Deutschland.

Die Nähe zu großen Sammlern spielt im Auktionsgeschäft keine geringe Rolle. 2017 diskutierte der Hamburger Sammler und Unternehmer mit dem Auktionator über das Abenteuer des Sammelns und die Autonomie der Kunst. (Foto: Verena Kathrein; Karl & Faber Kunstauktionen) Rupert Keim (li.) und Harald Falckenberg

München Ende Juni wird das Auktionshaus Karl & Faber die Gegenwartskunst erstmals in einer Location mit Loft-Charme präsentieren. Aber nicht aus Expansionswut, „sondern weil wir am Amira-Platz während der Vorbesichtigung aus allen Nähten platzen und die großformatigen Zeitgenossen sich in der ehemaligen Fabrikhalle besser visualisieren lassen“, erläutert Auktionator Rupert Keim dem Handelsblatt. Anlass ist das 100-jährige Jubiläum des Münchener Versteigerers.

Kein Auktionshaus kann die Trends des Kunstmarktes ignorieren. Die 100jährige Geschichte von Karl & Faber spiegelt die Verflechtung zwischen Marktentwicklungen und erfolgreichem Agieren denn auch bestens wieder. Georg Karl und Curt von Faber du Faur gründeten 1923 mitten in der Wirtschaftskrise ein Buchantiquariat. Gleich die erste Auktion 1927 mit seltener Barockliteratur aus der Sammlung Victor Mannheimer setzte einen Markstein. Die Erstausgabe von Grimmelshausens „Simplizissimus“ erzielte den Spitzenpreis von 1750 Goldmark.