Auktionsmarkt Mit dem Erwerb von Skinner expandiert Bonhams nach Amerika

Bonhams erwirbt Skinner. So erhält das britische Auktionshaus Bonhams Zugang zum nordamerikanischen Mittelmarkt und eine eingeführte Online-Plattform.

Das gut eingeführte US-amerikanische Auktionshaus Skinner wurde vor 60 Jahren von Robert Skinner Jr. in Boston gegründet. (Foto: Bonhams Skinner) Skinner Boston

Düsseldorf Das britische Auktionshaus Bonhams ändert seinen Namen in Bonhams Skinner. Am Mittwoch gab es bekannt, das gut eingeführte US-amerikanische Auktionshaus Skinner gekauft zu haben.

Vor 60 Jahren hatte Robert Skinner Jr. seine Firma in Boston gegründet. 80 Versteigerungen im Jahr in 20 Sammelgebieten wie Amerikana, Collectibles – also Sammlerstücke wie Puppen, Spielzeug oder Turnschuhen, bei denen die Menge zählt –, Kunst, Musikinstrumente und Wein sorgen in New England für einen guten Ruf.

Ein international beachteter Höchstpreis galt 2014 einer chinesischen Vase aus der Qing Dynasty, die 24,7 Millionen Dollar brachte. Im Juni 2021 wurde die angeblich älteste Flasche Whisky aus der Zeit um 1860 für 137.500 Dollar versteigert.

Bonhams wurde 1793 in London gegründet und gehört seit September 2018 der britischen Private Equity Firma Epiris.

