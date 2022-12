Ausstellung in Duisburg Antony Gormley im Dialog mit dem Bildhauer Wilhelm Lehmbruck

Duisburg Der englische Künstler Antony Gormley bewundert den deutschen Bildhauer Wilhelm Lehmbruck. Momentan tritt Gormley im Lehmbruck Museum in Duisburg in einer Werkschau in Dialog mit der Skulptur des Deutschen. Lehmbruck ist immer noch vielen bekannt, schuf er doch mit dem „Gestürzten“ von 1915 die Antithese zum heroischen Soldaten, bevor er sich 1919 mit nur 38 Jahren das Leben nahm. Lehmbrucks Skulptur gilt als eines der Schlüsselwerke der deutschen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Vieles trennt die beiden Bildhauer, deren Werke am Anfang und am Ende des 20. Jahrhunderts stehen: Lehmbruck starb jung, Gormley ist 72 und kann auf fast 50 Jahre Werkgeschichte zurückblicken. Lehmbruck konzentrierte sich auf die noch fast traditionelle Einzelfigur, während Gormleys Figuren nicht nur gedehnt und gestreckt werden, sondern ihre körperlichen Grenzen teilweise fast ganz verlieren.

Lehmbruck porträtierte sowohl Frauen als auch Kinder, für Gormley wird der eigene Körper zum Ausgangspunkt der Bildsprache. Lehmbruck erzielte Allgemeingültigkeit im Individuellen, Gormley abstrahiert die menschliche Figur von Anfang an. Lehmbruck arbeitete in Gips und Gussbronzen, Gormley benutzt Industriematerialien wie Blei, Stahl, Fiberglas oder Eisen. Diese Liste könnte man noch weit fortsetzen.

Umso spannender ist es, dass Söke Dinkla, seit acht Jahren Direktorin des Lehmbruck Museums, den etablierten Bildhauer zum Dialog einlud. Vorangegangen war 2021 eine Ausstellung zu Lehmbruck und Joseph Beuys. Mit Gormley ist es allerdings das erste Mal, dass ein lebender Künstler auf Lehmbruck und auch auf den von Lehmbrucks Sohn Manfred 1964 entworfenen Museumsbau reagiert. „Ein Meilenstein der Geschichte des Museums“ für die Direktorin.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dinkla ist zufrieden mit dem Ergebnis: „Jedes Werk ist eine Entdeckung. Alles ist stimmig: Die Auswahl, die Positionierung der Skulpturen führen zu einem intensiven Wechselspiel zwischen den Werken Gormleys und Lehmbrucks, das an keinem anderen Ort so innig erlebt werden kann.“ Es sei nichts dem Zufall überlassen. „Es passt zur Architektur, es passt zu Lehmbruck.“

Die Positionierung der Skulpturen führt zu einem intensiven Wechselspiel zwischen den Werken Gormleys (Mitte) und Lehmbrucks, das an keinem anderen Ort so innig erlebt werden kann. (Foto: Antony Gormley) Wilhelm Lehmbruck und Antony Gormley

Gormley nahm die Einladung sofort an. Er „liebt“ die Sprache der Architektur, er kannte das Museum bereits von der Teilnahme an einer Gruppenausstellung. Nun inszenierte er seine Werke in Bezug auf Lehmbruck und den Museumsbau in einer Weise, die nicht nur seinem eigenen Werk frische Impulse gibt, sondern Lehmbruck neue Aktualität verschafft.

In rigoroser Weise mussten da einige Arbeiten temporär weichen, um buchstäblich neue Blickwinkel zu eröffnen. „Jede Ausstellung ist ein neues Werk. Ein neues Werk, das auf seinen Kontext reagiert,“ sagt der Künstler im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Damit beginnt eine visuelle Entdeckungsreise, die spannender nicht sein könnte. Diese zeigt nicht nur Gemeinsamkeiten im Werk beider Künstler, sondern stellt diese in Beziehung zur Struktur des Gebäudes und des Parks. Den Besucher wirft die Ausstellung immer wieder auf die grundsätzliche Frage aller modernen Kunst zurück: Was ist unsere Position in dieser Welt?

Die Ausstellung ist die bisher größte Werkschau von Antony Gormley in Deutschland. Nur sehr lose nach Jahrzehnten gegliedert, stellt sich das Frühwerk ab 1980 als eigener Block im neuen Anbau vor. Unterdessen nehmen in „Allotment II“ von 1996 die 300 Betonstelen nach den Körpermaßen von 300 Einwohnern aus dem schwedischen Malmö einen eigenen Raum ein. Ein Irrgarten ohne Anfang und Ende.

Dinkla beschreibt die Bedeutung der körperlichen Nähe des Besuchers an dieser Arbeit: „Es ist der Wunsch nach Nähe zur Skulptur, die es gilt zu fördern, wann immer es konservatorisch möglich ist. ‚Allotment II‘ ist der Inbegriff der körperlichen Erfahrung von Skulptur; hier geht es darum, Nähe zu erlauben, das Werk zu durchschreiten und Teil von ihm zu werden.“

Der Rest der Arbeiten aus den 1990er-Jahren bis heute steht in direktem Dialog mit den existierenden Arbeiten im Museum. Der Besucher wird dabei manchmal fast zum Voyeur. Etwa wenn sich bei „Reflection II“ von 2008 zwei Körper gegenüberstehen, einer im Museum, einer draußen, beide in einem unendlichen Blickwechsel aufeinander fixiert. Oder wenn oberhalb von Lehmbrucks Skulptur „Die Knieende“ die Gormley Figur „Shift“ in rund zwei Meter Höhe die Wand hochkriecht, als strebe sie zum Licht.

Die überdimensional ausgebreiteten Arme der Skulptur „Field“ von 1984/85 im Glaspavillon des Lehmbruck Museums bringen eine Spannung in den Raum, die gleichzeitig monumental und beschützend wirkt. (Foto: Dejan Saric) Antony Gormley

Am meisten beeindruckt die Arbeit „Field“ von 1984/85. Sie allein bespielt den Glaspavillon des Museums. Die überdimensional ausgetreckten Arme der Skulptur bringen eine Spannung in den Raum, die gleichzeitig monumental und beschützend wirkt. Diesen Effekt erzielt auch Gormleys berühmte Skulptur „Angel of the North“. Sie begrüßt die Besucher von Gateshead in Nordengland und wurde zum Symbol für die ganze Region.

Die transparente Architektur des Museums, in der Innen- und Außenraum nicht immer klar zu unterscheiden sind, und der großzügige Abstand der Arbeiten zueinander geben auch im übertragenen Sinn Raum. Die Skulptur beider Künstler ist nicht nur zu betrachten, sondern in einer nahezu meditativen Stimmung zu erfahren, vor allem im Bezug zueinander.

Appell, über die Zukunft der Menschheit nachzudenken

Verankert wird diese Erfahrung durch den Rückbezug auf den Körper, die größte Gemeinsamkeit der beiden Bildhauer. So erklärt sich auch der Ausstellungstitel „Calling on the Body“. Gormley beschreibt den Dialog mit Lehmbruck als „stilles Gespräch, geschaffen aus Stille, dem Schweigen von Skulptur über eine Kluft von 100 Jahren“.

Gormley unterstreicht die Relevanz von Lehmbruck: „Ich verstehe sein außergewöhnliches Geschenk als Verweis auf die Verantwortung von Skulptur, auf ihre Zeit zu antworten und die Idee der Monumentalität aufzugeben.“ Was aber stattdessen? „Wir müssen ernsthaft über die Zukunft der Menschheit nachdenken. Und das ist, so wie ich das sehe, die Aufgabe der heutigen Skulptur.“

„Calling on the Body“, Lehmbruck Museum, Duisburg, bis 26. Februar 2023. Die Begleitpublikation unter dem Titel „Gormley / Lehmbruck: Calling on the Body“ verlegt Hatje Cantz (40 Euro). Neue Arbeiten von Antony Gormley sind von März bis Mai 2023 unter dem Titel „Umwelt“ in der Galerie Thaddaeus Ropac in Salzburg zu sehen.

Mehr: Ausstellungen in Berlin: Mona Hatoum: Mensch sein in einer instabilen Welt