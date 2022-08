Ausstellung in Köln Katharina Hinsberg: Nicht ohne mein Skalpell

Köln Katharina Hinsberg folgt einem einzigartigen Ansatz in der zeitgenössischen ungegenständlichen Kunst. Statt mit dem Pinsel malt sie mit Stift und Skalpell.

Nachdem die Künstlerin eine abstrakte Figuration oder ein ausdrucksstarkes, gestisches Lineament gezeichnet hat, schneidet Hinsberg die zarten Farbspuren in Rot vollständig aus dem sie umgebenden weißen Blatt Papier aus. Die Zeichnung sieht durch den Schnitt anders aus als vorher. Sie wird leicht dreidimensional, wirft Schatten und wirkt viel fragiler.

„Im Schneiden, Freilegen oder Durchbohren öffnet sie das Blatt in den Raum und hinterfragt die eigene Zeichnung bis hin zu ihrer Negierung“, sagt Werner Klein. Der Galerist aus Köln begleitet die Künstlerin, die eine Professur in Saarbrücken bekleidet, seit vielen Jahren.

Die aktuelle Einzelausstellung heißt „Schraffen“ und versammelt überwiegend Papierarbeiten, die mit der dritten Dimension spielen. Sie läuft von 20. August bis 17. September. Die Preise liegen konsumfreundlich zwischen 1000 und 22.000 Euro.

Katharina Hinsbergs gesteigertes Interesse am Umgebungsraum und Bildraum führt immer wieder zu großen Installation mit roten Schnüren, Bändern oder Kugeln. Daran erinnert in der Galerie Klein eine neun Meter lange neue Drahtarbeit. In „ppp #2“ sind winzige rote Glasperlen in unterschiedlichen Abständen befestigt – eine Arbeit, die sich unmittelbar auf die Folge der Kugellinieninstallationen bezieht.

