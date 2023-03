Ausstellung in Paris Retrospektive eines kritischen Augentäuschers

Paris Der in Berlin und Los Angeles lebende deutsche Künstler Thomas Demand nennt seine aktuelle Wanderausstellung „Das Stottern der Geschichte“. Nach einer Station in Schanghai 2022 ist die Retrospektive seines fotografischen Werks jetzt im Pariser Fotomuseum „Jeu de Paume“ zu sehen.

Demand wurde intensiv in die Präsentation der Schau eingebunden. Für jedes behandelte Thema gestaltete er eine Wandtapete. Bekannt ist der Künstler für seine menschenleere, kalte und Gegenstände privilegierende Bildwelt. Doch nun tauchen Blumen auf. So beklebte er die Mauern im Treppenhaus des Museums mit Blütentapeten.

Bereits 2020 schuf er eine zwei mal vier Meter große Fotografie mit der künstlichen Rekonstruktion eines mit Seerosen übersäten Riesenteichs, „Pond“. Wir müssen genau hinschauen, um die gefakte Wirklichkeit zu erkennen.

Themen und Arbeitsmethode des manisch, präzise und repetitiv arbeitenden Künstlers sind seit fast dreißig Jahren gleich. Er verwendet als Vorlage Fotografien, neuerdings Videos, und baut alles akribisch genau aus Papier nach. Danach fotografiert er sein augentäuschendes Modell und zieht es in unterschiedlichen Formaten, oft XXL, ab.

Erst in den letzten Jahren werden seine in sechs oder acht Exemplaren aufgelegten Fotokunstwerke kleiner. Ein Beispiel ist etwa die Serie „The Dailies“, die von Esther Schipper in ihrer winzigen Pariser Galerie präsentiert wird. Vor zwanzig Jahren noch überraschte Demand sowohl technisch wie thematisch, weil sich der Bastler kritisch mit der Zeitgeschichte auseinandersetzte. Heute erfordert sein kritischer Blick auf alltägliche Dinge eine noch genauere Beobachtung.

Die Videoarbeit verarbeitet Aufnahmen von einer Kreuzfahrt während eines Tropensturms. (Foto: Thomas Demand, Adagp, Paris, 2023) Thomas Demand „Pacific Sun“ 2012

Die Videoarbeit „Pacific Sun“ von 2012 verarbeitet Aufnahmen von einer Kreuzfahrt. Ein Tropensturm brachte das Schiff fast zu Kentern, so dass die Gegenstände im Raum wackeln, gleiten und hin und her fallen. Die Arbeit erinnert an den Film von Fischli & Weiss, „Der Lauf der Dinge“. Der aber brachte die Dinge humorvoll ins Rollen.

Demands Werk mangelt es an Humor. Sein Zeigefinger deutet auf Probleme in Politik und Umwelt. Ein Beispiel liefert der nach dem Erdbeben und dem Tsunami stark beschädigten „Kontrollraum“ der Atomzentrale von Fukushima. Berührend ist hingegen Demands Initiative, in der Fondation Azzedine Alaïa sechs Fotos von den Schnittmustern des verstorbenen Modeschöpfers zu zeigen.

Demands Galerien geben keine Preise bekannt, was vielleicht an den vergleichsweise relativ niedrigen Auktionsergebnissen liegt. So schlug das Berliner Auktionshaus Grisebach 2008 die Farbfotografie „Raum“ von 1994 für 190.400 Euro zu. Christie’s erzielte für „Collection“ von 2002 im Jahr 2006 in New York 262.400 Dollar. Und das 2007 entstandene, neunteilige Werk „Yellowcake (Embassy I, II, III, IV, IV.a, V, VI, VII, VII.a)“ fand 2015 bei Phillips in New York für 413.000 Dollar einen Käufer.

„Thomas Demand. Das Stottern der Geschichte“, bis 28. Mai, Jeu de Paume, Paris

