Ausstellung Klimt, Stuck, Liebermann: Akteure der Vormoderne

In der Kaiserzeit waren Ausstellungen der Secession Verkünder der fortschrittlichsten Kunst. Die Alte Nationalgalerie verwischt in ihrer Schau aber die Unterschiede zwischen München, Wien und Berlin.

Auf diesem steilen Hochformat (Ausschnitt) erscheint die alttestamentarische Heldin als lasziv lockende Jugendstil-Figur. (Foto: Johannes Stoll; Belvedere, Wien) Gustav Klimt „Judith“

Berlin Eine in Goldornament getauchte „Judith“ von Gustav Klimt zieht den Betrachter magisch in den Raum. Sie zeigt die alttestamentarische Heldin als lasziv lockende Jugendstil-Figur, die das Haupt des Holofernes wie ein lästiges Beiwerk zur Seite schiebt. Es ist eines der sinnlichsten Bilder des Wiener Malers, das im Mittelsaal der Alten Berliner Nationalgalerie hängt.

Die aktuelle Schau widmet sich den 1892 in München, 1897 in Wien und 1899 in Berlin gegründeten „Secessionen“. Sie waren bahnbrechende Vereinigungen, die den akademischen Stil überwanden und die Moderne vorbereiteten. Im Zentrum der Ausstellung paradieren neben Klimt Franz von Stuck als Hauptfigur des Münchener Jugendstils, und der Impressionist Max Liebermann, langjähriger Präsident der Berliner Gruppierung.

Es ist eine Heerschau der Secessionskunst geworden, die mit dem Ersten Weltkrieg endet. Unter rund 200 Exponaten figurieren überragende, aber auch – wie könnte es bei dieser Fülle anders sein – mediokre Werke der Epoche.

Die Ausstellung ist in 14 Sektionen gegliedert. Sie führen vom Dokumentarischen – etwa Entwürfe, Plakate, Fotos – zu Themenkreisen wie Porträt, Gesellschaft, Alltag und Natur. In einem Grafikraum sind Vorzeichnungen Klimts zu Gemälden, Studien zu dem Beethoven-Fries der Wiener Secession, dem Brüsseler Stoclet-Fries und Vorzeichnungen zu den Fakultätsbildern im Festsaal der Wiener Universität dicht an dicht gehängt.

Schon im Mittelsaal zeigen sich fundamentale Unterschiede der drei Künstlergruppierungen. Hier erweist sich Klimt in seiner Variationsbreite als der modernste und internationalste der drei Hauptakteure, der eine Kombination aus Flächigkeit und Körperlichkeit, aus Ornament und Modellierung erreicht.

In seinen Landschaften gewinnt Klimt eine malerische Freiheit, die sich der Freilichtmalerei des Postimpressionismus annähert. Man kann gut nachvollziehen, dass im Kunstmarkt mehrere seiner Werke in privaten Transaktionen die Preisgrenze von 100 Millionen Dollar gesprengt haben.

Theatralische Effekte prägen das Bildnis der dämonisierten „Sünde“. Sie sind das genaue Gegenbild von Klimts oszillierendem Frauenbild, das Spießern seiner Epoche als „obszön“ erschien. (Foto: Andres Kilger; Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie) Franz von Stuck „Die Sünde“

Dagegen wirken Franz von Stucks Werke eher teutonisch in ihrer robusten, ostentativen Sinnlichkeit. Theatralische Effekte prägen nicht nur das Bildnis der Schauspielerin Tilla Durieux, sondern auch die Darstellungen kämpfender Amazonen und der dämonisierten „Sünde“. Sie sind das genaue Gegenbild von Klimts oszillierendem Frauenbild, das Spießern seiner Epoche als „obszön“ erschien.

Max Liebermanns Impressionismus deutscher Prägung wirkt in dieser Zusammenschau konservativer als er in seiner Secessionszeit gesehen wurde. Damals stand er in Dauerfehde mit der Wilhelminischen Kunstpolitik. Die in Holland entstandenen Bilder eines Biergartens, Stifts und Waisenhauses zeigen einen Maler, der mit pastosen Effekten einen kompakten, mehr form- als farbbasierten Stil pflegt, in dem die Bildfläche trotz kühn gedachter Perspektive fest geschlossen wirkt.

Die Ausstellung kultiviert die Generalperspektive auf alle drei Secessionen und ihre Gäste. Werke von Liebermann waren in den Ausstellungen aller drei Gruppierungen präsent. Der Schweizer Ferdinand Hodler wurde in München reserviert aufgenommen, war aber einer der Stars in Wien und Berlin.

Edvard Munch, der seit 1892 in Berlin lebte und dort im selben Jahr mit einer Skandal umwitterten Ausstellung bekannt wurde, erhielt 1902 in der Berliner Secession den Ritterschlag. Sie wurde immer wieder von nationalistischen Kreisen befehdet.

Alle drei Secessionen verbindet die Tatsache, dass ihre Hochzeit bereits um 1907 vorbei ist und sie, durch innere Fehden geschwächt, allmählich ihre Ausstrahlung als Pflegestätten fortschrittlicher Kunst verlieren. Nach dem Austritt von Klimt aus der Wiener Secession 1905 repräsentiert die neu gegründete „Kunstschau“ die Moderne.

1910 spaltet sich in Berlin die Neue Secession unter Führung von Max Pechstein ab, 1913 formieren sich expressionistische Künstler in der Münchener Neuen Secession. Der Erste Weltkrieg erledigt den Rest. Die durch das Kriegserlebnis geprägte neue Kunst lehnt die alten heterogenen Organisationen ab.

Liebermanns Impressionismus deutscher Prägung wirkt in dieser Ausstellung konservativer als er zu seiner Zeit gesehen wurde. Damals stand er in Dauerfehde mit der Wilhelminischen Kunstpolitik. (Foto: Elke Walford; bpk / Hamburger Kunsthalle) Max Liebermann „In den Zelten (Restaurationsgarten – Biergarten in Leiden)“

Ein Paradoxon ist, dass die 1892 frisch gegründete Münchener Secession erst Förderung und Ansehen fand, als sie mit der Abwanderung ihrer Künstler nach Berlin drohte. Das war nicht aus der Luft gegriffen, denn zu ihren Gründungsmitgliedern gehörten Max Liebermann, Lovis Corinth und Walter Leistikow, die später in der Berliner Secession die Hauptrolle spielten.

Die gegenseitige Wertschätzung kühlte sich ab, als Wilhelm von Uhde, der langjährige Präsident der Münchener Secession, seinen Kollegen Liebermann antisemitisch beleidigt und ihn als „graue Eminenz“ der modernen Kunst in Deutschland bezeichnet hatte. Die Berliner Gründungsmitglieder traten aus der Münchener Formation aus.

Die Ausstellung verwischt in ihrer Melange, wo Gemeinsamkeiten und Kontraste der drei Secessionen liegen. So geht hier unter, dass in Berlin französische Maler die Hauptgäste waren. Sie fehlten in München, wo man die nordische Kunst vorzog.

Zeitlos souverän: Porträts von Lovis Corinth

Die Wiener pflegen ihre ästhetische Exklusivität nicht nur mit atmosphärischen Bildern, zu denen neben den Klimt-Werken auch die Interieurs von Carl Moll, die Porträts von Max Kurzweil und Wilhelm List zählen, sondern von Beginn an eine starke Präsenz Angewandter Kunst der Wiener Werkstätte und deren Hauptrepräsentanten Kolo Moser und Josef Hoffmann. In der Berliner Ausstellung sind solche Exponate nur rudimentär vertreten. Dafür wird im Rundgang die Malerei in ihrer ganzen Breite aufgefächert und die Skulptur mit Georg Kolbe, Georg Minne und Max Klinger schlaglichtartig einbezogen.

In den einzelnen Abteilungen zeigt sich ein großes Gefälle, das dem Zeitgefühl geschuldet ist. Es gibt kaum einen größeren Kontrast als zwischen Ferdinand Hodlers sensuell und rhythmisch aufgeladenem Großformat „Jüngling vom Weibe bewundert II“ und Josef Hoffmanns illustrativem „Frühlingsreigen“, der tänzerische Bewegung suggeriert.

Als überragender Porträtist seiner Zeit erweist sich hier einmal mehr Lovis Corinth und als ein Meister heller impressionistischer Lichtmalerei ragt Max Slevogt über so manches atmosphärisch bemühtes Naturbild hinaus. Im Wandel von Farbe und Form behauptet sich zeitlos souveräne Kunst.

„Secessionen. Klimt, Stuck, Liebermann“, bis 22. Oktober, Alte Nationalgalerie, Berlin, ab 22. Mai 2024 Wien Museum. Katalog, Verlag Hirmer, 30 Euro an der Museumskasse, 45 Euro im Handel

