Ausstellung Kunstsammlerin Patrizia Sandretto Re Rebaudengo: Mit Pillendosen fing es an

Die Turiner Adelige Patrizia Sandretto Re Rebaudengo gehört zu den größten Sammlerinnen zeitgenössischer Kunst. Der Palazzo Strozzi in Florenz zeigt Höhepunkte aus ihrer Kollektion.

Die Turiner Kunstsammlerin: „Was ich wirklich finden will, ist Kunst, die eine Geschichte erzählt.“ (Foto: Gianmarco Rescigno, Courtesy Fondazione Sandretto Re Rebaudengo) Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

Florenz Ohne sie geht nichts in Turin. Patrizia Sandretto Re Rebaudengo gilt als ungekrönte Königin der Kunstwelt in der Hauptstadt des Piemont. Wohl niemand könnte dort in ein höheres Amt gelangen, ohne dass sie zumindest konsultiert würde. Auf der örtlichen Artissima, Italiens wichtigster Kunstmesse, können sich einheimische wie auswärtige Aussteller freuen, wenn „la Sandretto“ mit Freunden und Bekannten ihren Stand besucht, oder dort gar etwas kauft. Denn im Anschluss sind weitere Verkäufe wahrscheinlich.

Auch international gilt die Adlige als Tastemaker. Ihre Fondazione Sandretto Re Rebaudengo betreibt eine Ausstellungshalle in Turin, den Familien-Palazzo im nahegelegenen Guarene inklusive eines Skulpturenparks und neuerdings auch einen Ableger in Madrid. Sie war Botschafterin der Art Basel Cities für Buenos Aires. Aktuell ist eine Art Best of-Schau ihrer Sammlung im Palazzo Strozzi in Florenz zu sehen.