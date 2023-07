Ausstellung Tacita Dean: Bedrohte Natur im Megaformat

Die Britin Tacita Dean bespielt das Privatmuseum von François Pinault mit multimedialen Auftragswerken zum Thema Vergänglichkeit. Jedes Werk macht Zeitabläufe sichtbar.

Die Künstlerin reiste eigens nach Fukushima, um tausendjährige japanische Kirschbäume im Moment ihrer Blüte zu fotografieren. (Foto: Bourse de Commerce – Pinault Collection) Tacita Dean „Sakura (Taki I)“

Paris Die Faszination des Vergänglichen charakterisiert das Werk der Künstlerin Tacita Dean, die zwischen Berlin und Los Angeles pendelt. Fantasievoll lotet die Britin, die seit dem Brexit nicht mehr in Großbritannien leben möchte, die Ausdrucksmöglichkeiten von Film, Fotografie und Zeichnung aus. Meist vermitteln sie Phänomene bedrohter Natur: riesige Wolken, zackig-verschneite Gebirgszüge, kalbende Gletscher, die Eisberge gerieren, tausendjährige blühende Kirschbäume. Ihr gemeinsamer Nenner: Jedes Kunstwerk macht ganz generell Zeitabläufe sichtbar.

Die „Bourse de Commerce – Pinault Collection“ gibt einen Einblick in das Schaffen der 57-jährigen Künstlerin mit speziell für die Schau produzierten Werken. Im zentralen Betonzylinder der ehemaligen Handelsbörse ließ Tacita Dean einen weiteren kreisförmigen Raum bauen. Dort entdeckt die Besucherin den experimentellen 35-Millimeter-Film „Geography Biography“.

Auf ein Podest in der Mitte des Raums positioniert, kreisen zwei Projektoren und strahlen den Film an die Wände. „Eine Art Autobiografie meiner vierzigjährigen Filmtätigkeit“, kommentiert die Filmemacherin. Sie hat Postkarten von ihren Reisen rund um den Erdball abgefilmt und daraus Filmsequenzen montiert.

Eine verwirrende Bilderfülle. Alles dreht sich, inklusive der Zuschauer, die gut 18 Minuten lang der Kreisprojektion folgen können. Die Herstellung des Films mit einem Team in Los Angeles dauerte eineinhalb Jahre, erzählt Emma Lavigne, Generaldirektorin der Pinault Collection.

Das Privatmuseum finanzierte die Produktion aller Exponate, gibt aber keine Auskunft darüber, ob es die Werke ankauft oder nicht. Vorläufig gehören sie der Künstlerin und ihren Galerien Marian Goodman und der Frith Street Gallery.

Die Künstlerin überarbeitete die fünf Meter breiten Tableaus mit Buntstiften, um die ästhetische Wirkung der japanischen „Sakura“-Bäume zu verstärken. (Foto: Bourse de Commerce – Pinault Collection) Tacita Dean

Sicher sehr kostspielig waren die gezeigten Megaformate. Tacita Dean reiste extra nach Fukushima, um tausendjährige japanische Kirschbäume im Moment ihrer Blüte zu fotografieren. Sie überarbeitete die 348 mal 500 und 296 mal 382 Zentimeter großen Fotografien mit Buntstiften, um die ästhetische Wirkung der japanischen „Sakura“-Bäume zu verstärken.

Ebenfalls eindrucksvoll ist das auf schwarzem Grund mit weißer Kreide gezeichnete, mehr als sieben Meter lange Bild eines durch die Klimakatastrophe aufbrechenden Gletschers. Er hat die Künstlerin an Caspar David Friedrichs Gemälde „Das Eismeer“ und dessen zweiten Titel „Die gescheiterte Hoffnung“ von 1823/24 erinnert. Ihre Kreidezeichnung mit dem Titel „The Wreck of Hope“ wäre durch jegliche Berührung vom Auslöschen bedroht. Sie symbolisiert die Fragilität der dargestellten Natur.

Und was kostet das? In der Pariser Galerie Marian Goodman findet man Serigrafien und Grafiken aus dem aktuellen Ballettfilm „Dante“. In einer auf 45 Exemplare limitierten Auflage kosten sie 2400 Euro. Auf einer Auktion erzielte Christie’s in London im Oktober 2012 Deans höchsten Preis für „Wake“, 133.250 Pfund für eine 244 mal 244,3 Zentimeter große Kreidezeichnung auf schwarzem Grund aus dem Jahr 2000.

Ende 2012 versteigerte Grisebach in Berlin das kleine Deckfarben-Blatt „Gibraltar Old Trees“ für 30.500 Euro. Im Schnitt liegen die besten Zuschläge in diesem Bereich.

„Tacita Dean“, bis 19. September, Bourse de Commerce – Pinault Collection, Paris. Der Katalog kostet 35 Euro.

Mehr: Isa Genzken: Skulpturales Kontrastprogramm