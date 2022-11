Benefizauktion PIN.FOR ART: Aus Liebe zur Kunst

Bedeutende Werke von angesagten zeitgenössischen Künstlerinnen werden in der PIN-Benefizauktion versteigert. Sie ist immer auch ein gesellschaftliches Ereignis.

Die Kunstwerke der Auktion PIN.For Art sind noch bis zum 19. November in der Pinakothek der Moderne zu besichtigen, darunter Yongsuk Yoons Leinwand „Summer" (l.) und Pipilotti Rists Installation aus einem Badeanzug „Melina, die erleuchtete Enkelin" (r.).

München Ein schöneres Dankeschön einer Künstlerin für eine gelungene Museumsschau in der Pinakothek der Moderne gibt es nicht. Die britische Malerin Cecily Brown, deren Markt-Preise mitunter siebenstellig sind, stiftete ihr Gemälde „The Englischer Garten“ für die Münchener Benefizauktion PIN.FOR ART www.pin-freunde.de am 19. November. In Browns deutscher Galerie Contemporary Fine Arts würde die Leinwand 445.000 Euro kosten.

Diese Versteigerung ist jedes Jahr ein glanzvoller Anlass für Kunstfreunde, Unternehmerinnen und Dax-Vorstände in München, Kunst zu fördern. Organisiert wird sie vom Verein „PIN.Freunde der Pinakothek der Moderne“. Die Erlöse dieses Versteigerungs- und Gesellschaftsevents fließen in zukünftige Ausstellungsvorhaben und museumspädagogische Projekte von zwei Münchner Museen: der Pinakothek der Moderne und dem Museum Brandhorst.