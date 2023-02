Buchbesprechung Soziologe Grégory Salle – Was Sie schon immer über Superjachten wissen wollten

Superjachten fungieren als Steuerparadies und transnationales Machtzentrum. Das lang bewunderte Luxusgut steht zunehmend in der Kritik, schreibt der Soziologe Grégory Salle in seinem Buch.

Das in der Bremer Lürssen-Werft gebaute 156 Meter-Schiff des russischen Oligarchen Alischer Usmanow wurde 2022 in Hamburg beschlagnahmt. (Foto: imago/ITAR-TASS) Superjacht Dilbar am Kai von Sotschi

Hamburg Bis 2020 liegen an den Preview-Tagen für VIPs der Kunstbiennale von Venedig immer große bis sehr große Jachten in der Lagune. Sie sind die Schaubühnen für das große Fressen. Wo sich schwerreiche Sammler tummeln, umgeben sie sich oft mit Künstlern. So war es jedenfalls bis zum Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Danach ging es den Jachten und vor allem ihren Besitzern, zumindest einigen, an den Kragen.

Die in der Bremer Lürssen-Werft gebaute 156 Meter Jacht „Dilbar“ des russischen Oligarchen Alischer Usmanow wurde zum Beispiel 2022 in Hamburg beschlagnahmt. Damit änderte sich schlagartig das Wahrnehmungsmuster dieser schwimmenden Trophäen. Lange Zeit wurden sie als Luxusgut bewundert, als exzentrische Tollheit und Spielzeug der Superreichen. Seit dem Angriffskrieg sind sie zu Objekten der Gesellschaftskritik geworden.