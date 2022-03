Buchrezension Kunst entdecken in Bergstiefeln

Auch Bergwanderer müssen auf zeitgenössische Kunst nicht verzichten. Das Buch von Ute Walzl zeigt, wo Skulptur, Glasmalerei, Installation oder Videokunst zu finden sind.

Lita Albuquerque gibt mit ihrer tiefblauen Kauernden Rätsel auf. (Foto: Lita Albuquerque) „Transparent Earth“

Zürich Kunst oder Natur? Die Frage stellt sich nicht, wenn man diese Neuerscheinung zur Hand nimmt. Auch der Bergwanderer muss auf anspruchsvolle, zeitgenössische Kunst nicht mehr verzichten. Hier erfährt er, wo Skulptur, Glasmalerei, Installation oder Video zu entdecken sind. Aber auch, wo sich die Kunstfreundin unterwegs stärken und ihr müdes Haupt betten kann.

Die Journalistin Ute Walzl hat ein anregendes Vademecum geschrieben zu zeitgenössischer Kunst in den Alpen, das soeben erschienen ist. Die meisten Kunstorte hat sie in den Schweizer Alpen und in Italien gefunden. Deutschland und Österreich runden die Übersicht nur ab.

Die Kunstwerke sind mal temporär vor großartigem Alpenpanorama in einsamer Natur installiert, mal längerfristig in größeren Gruppen in einem noblen Hotel, einem privaten Museum oder gar einem 500 Jahre alten Stall.