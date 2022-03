Christie’s Wechsel, um sich treu zu bleiben

Dirk Boll verlässt seinen Posten als Präsident von Christie’s. Und entwickelt dort die Abteilung für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts weiter.

Christie's bisheriger Europa-Präsident entwickelt künftig Strategien für die Vermarktung der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Quelle: Christie's Dirk Boll

Düsseldorf Das globale Auktionshaus Christie's organisiert die Führungsspitze neu. Dirk Boll verlässt seinen Posten als Präsident von Christie’s für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA). Und doch bleibt der 51-jährige Jurist dem Auktionshaus treu, in dem er 1998 anfing. Ab 4. April wird Boll seine Expertise als strategischer Vordenker in der wichtigsten Abteilung einbringen: in der für die Kunst des 20./21. Jahrhunderts.

Solch einen Wechsel aus der Verwaltung in die „Senior Leadership“ der Kunstexperten hat es zuvor noch nicht gegeben. Er gehe, wie der engagierte Professor für Kunstmanagement an der Uni Hamburg dem Handelsblatt sagt, von ihm selbst aus.

Bolls Nachfolgerin als eine von drei Präsident:innen um CEO Guillaume Cerutti wird Anthea Peers. Die 41-jährige Britin leitet seit 2019 Christie’s Privatverkäufe. 2021 steuerten die Privat Sales erstmals hohe 1,7 Milliarden Dollar bei zum Gesamtergebnis von 7,1 Milliarden Dollar.