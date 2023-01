Design bei Christie's Schaf-Trio von Lalanne verdreifacht die Erwartungen

Die poetischen Skulpturen von Claude und François-Xavier Lalanne verhelfen Christie's zum besten Ergebnis für eine Designauktion in seiner Geschichte.

François-Xaviers 2007 geschaffenes Trio von Schafen aus Goldbronze verdreifachte die Erwartung auf 6,3 Millionen Dollar. (Foto: Christie's; VG Bild-Kunst, Bonn 2022) François-Xavier Lalanne „Trois Grands Moutons de Peter“

New York Diskrete europäische Trendsetter wie die Agnellis, die Rothschilds oder auch Yves Saint-Laurent erlagen schon in den 1960ern und 70ern dem Charme der von Tieren und Pflanzen angeregten Skulpturen von Claude (1925—2019) und François-Xavier (1927—2008) Lalanne. Aber erst in den letzten Jahren kletterten ihre Preise dank einer breiten internationalen Fanbasis in Millionenhöhe.

Zwar hatte die Versteigerung des Nachlasses Saint Laurent-Bergé im Jahr 2009 bereits den Markt für die poetischen und manchmal surrealen Skulpturen verändert. Aber die eigentliche Initialzündung lieferte Sotheby’s Auktion im Oktober 2019. Das bestätigte der Pariser Händler Jean-Gabriel Mitterand, der „die Lalanne“ seit über 30 Jahren vertritt. Da kämpften in Paris die Reichen von heute um 274 Werke aus dem Nachlass von Claude Lalanne, die im Alter von 93 Jahren verstorben war. Zu insgesamt 91,3 Millionen Euro inklusive Aufgeld wurde alles restlos abgesetzt.