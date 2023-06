Deutscher Kulturförderpreis Augustinum-Stiftung: Die Botschaft vom sinnvollen Leben

Seit 20 Jahren schreibt die Münchener Augustinum-Stiftung den euward aus. Es ist der einzige Kunstpreis, der sich an Künstler mit einer geistigen Behinderung richtet.

Der Schöpfer der unbetitelten Arbeit (Detail) ist Preisträger des euward 8. (Foto: Augustinum-Stiftung/euward) Kar Hang Mui

Hamburg Über den Synagogen hängt bedrohlich ein Morgenstern, eine riesige Schlagwaffe, die gleich auf die Dächer niedergehen wird. 1938. Brauner Terror. Schon sind die Synagogen von einem Kranz von Flammen umgeben. Ein Mann mit Fratze köpft Juden mit einem Schwert. Blut fließt. „Hemmungslos töten in aller Öffentlichkeit mit Hitlers Unterschrift“, so steht zu lesen.

Sie lässt nichts aus, diese Serie von drastischen Darstellungen, die ein ganzes Zeichenbuch füllt. Fast chronologisch wird die Vernichtung der europäischen Juden in der NS-Zeit in einem markanten Stil dargestellt. Die Stiftzeichnungen sind grafisch sehr klar in farbigen Kringeln und Strichen ausgeführt. Die Motive sind mal symbolhaft, mal explizit. Kurze Erklärungssätze sind hinzugefügt.

Deutscher Kulturförderpreis - Auszeichnung für kreative Unternehmen Die Veranstalter Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) Handelsblatt ZDF Die Kriterien Gesellschaftliche Relevanz Künstlerische Qualität Innovation Involvement Nachhaltigkeit und Wirkung Die Jury Dr. Paul-Bernhard Kallen, Vorstandsvorsitzender Kulturkreis der deutschen Wirtschaft, Juryvorsitz, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Hubert Burda Media Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen Prof. Dr. Susanne Gaensheimer, Direktorin Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Julia Grosse, Mitgründerin und künstlerische Leiterin der Plattform Contemporary And (C&) Dr. Norbert Himmler, Intendant ZDF Antje Hundhausen, Vizepräsidentin Brand Experience der Deutschen Telekom Sebastian Matthes, Chefredakteur Handelsblatt

Andreas Maus ist der Künstler, der diese eindringlichen Bilder geschaffen hat. Der 59-Jährige ist durch einen Geburtsfehler geistig behindert, seit Ende der 1970er-Jahre arbeitet er künstlerisch und seit 2008 kontinuierlich im Kunsthaus KAT18 in Köln, einem betreuten Kunstatelier. Durch das Zeichnen wolle er „den Teufelskreis der inneren Wut durchbrechen“, wie Maus einmal gesagt hat. Immer wieder beschäftigt er sich mit aktuellen und historischen Themen, die er in langen Bildzyklen umsetzt.

2021 wurde Maus für sein Werk mit dem ersten Preis beim euward prämiert, dem europäischen Kunstpreis für Malerei und Grafik im Kontext geistiger Behinderung. Dieser Preis wird seit 2000 alle drei Jahre von der Augustinum-Stiftung ausgeschrieben und vergeben.

Die drei Preisträger des vergangenen Jahrgangs wurden mit einem Katalog in vier Bänden und einer Ausstellung im Münchener Haus der Kunst geehrt. Letztes Jahr kamen neben Maus der Schweizer Grafikkünstler Felix Brenner und der autistische Maler Kar Hang Mui aus den Niederlanden in den Genuss der Auszeichnung.

(v. l. n. r.): Klaus Mecherlein (Kurator euward), Joachim Gengenbach (Vorstand Augustinum-Stiftung), Sabine Brantl (Co-Kuratorin euward, Haus der Kunst), Andreas Maus und Felix Brenner (Preisträger euward8). (Foto: Augustinum Stiftung/euward) Nach der Preisverleihung

In diesen Tagen endet die Frist für Einreichungen zum euward9, der im kommenden Jahr vergeben wird. Und jetzt wird die Augustinum-Stiftung selbst ausgezeichnet: Für die über mehr als zwei Jahrzehnte anhaltende Förderung des euward erhält sie den Deutschen Kulturförderpreis.

Der euward sei europaweit oder vielleicht sogar weltweit der einzige Kunstpreis, der sich ausdrücklich an Künstler mit einer geistigen Behinderung richten würde, erklärt der Kurator und Kunsttherapeut Klaus Mecherlein. Er ist der Initiator des Preises und organisiert ihn seit 2000 in Zusammenarbeit mit der Augustinum-Stiftung.

Mecherlein betont, dass es sich beim euward um einen Kunstpreis und nicht um einen sozialen Förderpreis handelt. „Die Teilnehmer an unseren Ausschreibungen sind seit Jahrzehnten als Künstler tätig und haben eine entwickelte, individuelle künstlerische Sprache“, erklärt er. „Diese Kunst zeichnet sich durch einen anderen, unverschlossenen und oft intensiveren Zugang zur Welt aus, und das macht sie für uns so interessant.“

Die Kunst von Menschen mit Behinderungen wird häufig mit dem Label „Outsider Art“ versehen. Der Begriff umschreibt die Randständigkeit dieser Künstler auf dem allgemeinen Kunstmarkt – und droht sie zugleich zu zementieren. „Die Frage ist, welche Chancen diese Künstler auf dem Kunstmarkt haben“, sagt Mecherlein. „Neben den Arbeiten selbst ist auf dem Kunstmarkt immer auch die Kommunikation über die Kunst wichtig, damit sich Künstler etablieren können. Und dies können Künstler mit Behinderung nicht selbst steuern.“

Für diese Kommunikation zu sorgen, das ist eine der Intentionen des euward mit seinen Ausstellungen und Publikationen. „Für jeden einzelnen der prämierten Künstler entsteht eine Sichtbarmachung, für die sie das ganze Leben hindurch gearbeitet haben“, unterstreicht auch Joachim Gengenbach, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Augustinum-Gruppe. „Diese Menschen wachsen nicht neben Kunstgalerien auf und viele stammen aus prekären Verhältnissen. Deshalb ist es oft ein großes Problem, für ihre Kunst eine Öffentlichkeit zu schaffen.“

Die Einreichungen stammen häufig aus betreuten Ateliers in ganz Europa – zuletzt aus mehr als 30 Ländern, wie Mecherlein stolz berichtet. Im ersten Schritt werden rund 20 Nominierte ausgewählt, unter denen eine Fachjury schließlich die drei Preisträger bestimmt. Die Jury ist stets international besetzt. Bei der kommenden Ausschreibung sind Direktoren von Museen für naive Kunst und Art Brut ebenso darunter wie etwa Christian Berst, der in Paris eine angesehene Galerie für Outsider Art leitet.

Einreichungen aus mehr als 30 Ländern

Auch die Preisträger des kommenden euward werden mit einer Ausstellung im Haus der Kunst in München gewürdigt. „Dass in diesem Bau der NS-Zeit jetzt die Werke von Menschen gezeigt werden, die es nach der Ideologie der damaligen Bauherren heute eigentlich nicht mehr geben dürfte, ist eine späte und dauerhafte Genugtuung“, bemerkt Gengenbach.

Der Erfolg des euward würde sein Unternehmen mit Stolz erfüllen, sagt er. Das Augustinum betreibt selbst ein Atelier, in dem rund 15 Künstlerinnen und Künstler arbeiten. Ausstellungen unter anderem mit ihren Arbeiten würden auch in den eigenen Seniorenresidenzen gezeigt. Für das Augustinum als evangelisches Unternehmen sei es wichtig, mit dieser inspirierenden Kunst eine Botschaft vom sinnvollen Leben zu vermitteln, erklärt Gengenbach.

