Digitalisierung im Kunsthandel Management von Galerien: Schluss mit den Excel-Listen

Blockchain, NFTs und Virtual Realtity können den Galeriebetrieb erleichtern. Doch es gibt kein digitales System, das sich wie eine Eier legende Wollmilchsau jeder Kunsthandlung überstülpen lässt.

Der digitale Fingerabdruck hält die Oberflächenstruktur eines Kunstwerks bis in die Nanopartikel hinein fest. (Foto: 4ARTechnologies) Dokumentiert auf der Blockchain

Köln Der Schock sitzt tief und verstellt den Blick. Wer NFT (Non Fungible Token, digitales Eigentumszertifikat) hört, denkt zuerst an unautorisierte Kopien von Kryptokunst, starke Preisschwankungen und drastischen Wertverlust infolge zu Tal gefahrener Kryptowährungen. Das fördert im Kunsthandel nicht gerade die Bereitschaft, sich mit digitalen Lösungen auseinander zu setzen, die den Betrieb leichter machen.

Dabei ist der Transformationsprozess durchaus im Gang. Er ist nur noch nicht so richtig in der Zukunft angekommen und macht weniger Schlagzeilen als millionenträchtige Verkäufe respektive Abstürze. Zu diesem Schluss gelangten Teilnehmende am „Praxistag für Galerien“ vor zehn Tagen in Köln.

Auf der alljährlichen Veranstaltung, die der Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler (BVDG) organisiert, lässt sich die Branche über Entwicklungen auf allen wichtigen, den Galeriebetrieb aktuell berührenden Gebieten auf den neuesten Stand bringen. In diesem Jahr legte der BVDG erstmals einen von vier thematischen Schwerpunkten auf die Digitalisierung.