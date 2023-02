Dokumentarfilm Der Maler Daniel Richter – Zwischen Atelier und Kunstzirkus

München Daniel Richter tanzt allein in einer Galerie vor seinen meterhohen, neuen Gemälden. Geschmeidig bewegt er sich, ganz ohne die unterschwellige Aggressivität seiner Bilder. Grund zu der legeren Einlage hat der international gefragte Maler zu genüge.

Die wichtigsten Kunden seines Galeristen Thaddaeus Ropac werden ihn gleich während des Vernissagedinners in einem Pariser Restaurant feiern.

Der Superstar der deutschen Kunstszene ist vor kurzem 60 geworden und der Filmemacher Pepe Danquart hat seinem Malerfreund in der Dokumentation „Daniel Richter“ einen abendfüllenden Kinoauftritt zusammengeschnitten. Sein Studienfreund Jonathan Meese gibt eine kleine Performance und sein anderer Galerist John Grimm schwärmt während einer übervollen Vernissage in New York. Hauptakteure aber bleiben Daniel Richter und seine Bilder.

Wichtigster Schauplatz des Films ist das Atelier in Berlin. Nachdem sich Richter über das Interesse der Instagramgeneration an so etwas Traditionellem wie Malerei gewundert hat, steigt er auf die Leiter und grundiert seine Leinwände. Mit Kreide lässt er abstrakte, gliedmaßenähnliche Formen entstehen, die er mit hellen, klaren Farben ausspachtelt. Die Ränder wirken zerfetzt, damit es „wie etwas ausgerissenes“ aussieht, so Richter.

Der Maler wechselt von der Leinwand auf sein Sofa, umschwirrt von nonverbalen Spielgefährten, zwei grasgrünen Papageien. Schon vor ein paar Jahren hat er den Pinsel mit dem Spachtel getauscht. Und das erste Statement im Film erklärt warum: „Es ist schwer, sich zu zwingen etwas zu tun, was man nicht kennt. Aber wenn man sich darauf verlässt, dass irgendwann schon was kommt, reproduziert man immer nur dieselben Gesten und Formen. „Ein Maler auf der ewigen Suche nach Neuem. Er springt wieder zur Leinwand. Mit zenbuddhistischer Ruhe zieht er eine bogenhafte Linie quer durch ein Bild.

Glaubt man dem Film, ist Daniel Richter kein Grübler. (Foto: Daniel Gottschalk; 14FILM; VG Bild-Kunst, Bonn 2023) Szene aus der Dokumentation von Pepe Danquart

Wie Richter um das Jahr 2000 malte, offenbart der Hamburger Sammler Harald Falckenberg. Im Depot zieht er ein paar ältere Gemälde hervor. Schreckvolle Gesichter in einem Phantasie-Dschungel. Eine düstere Leinwand sieht aus wie das Nietenemblem einer Punk-Lederjacke. „Fuck you Police“ ist zu lesen. Falckenberg urteilt trocken: „Seine politischen Aussagen sind destruktiv“.

Diese Haltung hat wahrscheinlich ihre Wurzeln in seiner Jugend. Als einstiger Hausbesetzer entwarf er Plakate und ätzende Plattencovers für Undergroundbands. Das Politische seiner Kunst spiegelt sich noch in weiteren Szenen. Zum Beispiel, wenn er eine Collage-Serie in der Münchener Galerie Sabine Knust hängt.

Auf einem Blatt ist der Sänger Heino zu sehen, den er als eine Mischung aus Volkstümelei und Geldgier kritisiert. Ein andermal beobachtet ihn die Kamera bei einer Diskussion vor einem Bild aus der Taliban-Serie. Schon 2001 hatte Richter sein Gemälde „Tarifa“ mit Flüchtlingen in einem überfüllten Schlauchboot gemalt. Die monumentale Leinwand hängt heute nicht im Deutschen Bundestag. Wie der Film zeigt, wurde es 2020 für umgerechnet 1,3 Millionen Euro bei Christie´s versteigert.

„Seine politischen Aussagen sind destruktiv“, sagt der Hamburger Sammler Harald Falkenberg vor zwei Richter-Gemälden aus seiner Kollektion. _Foto kleiner (Foto: MarvinHesse; B14FILM; VG Bild-Kunst, Bonn 2023) Szene aus der Dokumentation von Pepe Danquart

Dass auch die neueste Gemälde-Serie einen politischen Hintergrund hat, löst der Film bewusst erst am Ende auf. In einem Stapel Feldpostkarten aus dem Ersten Weltkrieg entdeckte Richter das Foto von zwei Kriegsversehrten mit Krücken. Anders als bei George Grosz oder Otto Dix setzt Daniel Richter das Leid als abstrakte Deformation um.

Pepe Danquarts Dokumentation ist nicht frei von einer Hommage zum Sechzigsten und auch nicht von Längen. Aber der Film lebt von der starken Bilderwelt dieses Künstlers und von den eloquenten Sprüchen Richters. Dem Maler hat der Erfolg den Sound der wilden Gegenbewegung der 1980er- Jahre noch nicht ausgetrieben.

