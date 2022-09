Doppelter Galerienauftakt München: Drei Tage für den Kunstflaneur

In München werden die Kunstinitiativen „Open Art“ und „Various Others“ die Herbstsaison eröffnen. Start ist am langen Wochenende 9. bis 11. September. Ein Reisetipp.

Das zarte, abstrakte Werk des 2016 verstorbenen Amerikaners Kikuo Saito hat Rüdiger Schöttle wiederentdeckt. Zu sehen ist es bei der Initiative „Various Others“. Quelle: James Fuentes Gallery and Galerie Rüdiger Schöttle Kikuo Saito „Fife Pine“:

München Der Galerist Rüdiger Schöttle probiert den Spagat. Während des Münchner Galerienwochenendes vom 9. bis 11. September 2022 zeigt er gleich zwei Ausstellungen. Mit der Präsentation der stillen Malerei des Chinesen Ma Ke ist er auf der „Open Art“, der mehr als 30 Jahre alten Gemeinschaftsveranstaltung der Münchener Galerien, vertreten.

Mit den abstrakten Leinwänden des japanisch stämmigen, amerikanischen Malers Kikuo Saito gehört er hingegen zum Kreis der „Various Others“-Teilnehmer. Die junge Initiative will durch Galeriekooperation frischen Wind in die Münchner Kunstszene bringen. Die Ausstellung mit Werken aus dem Nachlass des gerade wiederentdeckten Saito ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der New Yorker James Fuentes Gallery.