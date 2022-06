Expressionismus Umfangreiche Abendauktion bei Ketterer: Das beste Angebot dieser Saison

Das Münchener Auktionshaus versteigert neben August Mackes Paradies-Bild auch Dix-Aquarelle aus der Sammlung Gurlitt und Goethe-Porträts von Andy Warhol.

Das Gartenbild befand sich fast 100 Jahre in der Sammlung der Familie des Krefelder Seidenfabrikanten Erich Raemisch. Quelle: Ketterer Kunst GmbH und Co. KG August Macke „Mädchen mit blauen Vögeln“:

Düsseldorf So viele exquisite Meisterwerke des Expressionismus hat es in dieser Tiefe auf dem deutschen Auktionsmarkt schon Jahrzehnte nicht mehr gegeben. Das Kunstauktionshaus Ketterer in München ruft am kommenden Freitagabend gegen 19 Uhr das Gemälde „Mädchen mit blauen Vögeln“ von August Macke auf.

Der farbglühende Blick in einen Garten mit blauen Reihern entstand 1914 kurz nach Mackes Tunisreise und vor seinem Tod auf den Schlachtfeldern in der Champagne. Das doppelseitig bemalte Bild befand sich bis 1928 im Nachlass des Künstlers. Dann vermittelte es der Kunsthändler Ferdinand Möller dem Seidenfabrikanten Erich Raemisch.

Fast einhundert Jahre befand es sich in dieser kunstsinnigen Familie. Der Krefelder Rechtsanwalt war selbst Kunstsammler und ein Verfechter der Moderne. Für die Avantgarde trat er auch als Mitglied im fortschrittlichen „Werkbund“ ein, und auch als Geschäftsführer und späterer Vorstand des Branchendachverbands „Verein deutscher Seidenwebereien“.