Französisches Kulturgut Das Früchte-Stillleben von Jean-Siméon Chardin darf nicht ausgeführt werden

Frankreich hat ein bereits versteigertes Gemälde zum Staatskulturgut deklariert. Jetzt hat der Staat 30 Monate Zeit, um Mäzene für den Ankauf zu gewinnen.

Die radikal schlichte Darstellung der kunstvoll aufgetürmten Erdbeer-Mahlzeit wurde bei Artcurial für 24,4 Millionen Euro mit Aufgeld versteigert. (Foto: Artcurial) Jean Siméon Chardin

Paris Der französische Staat greift immer wieder in den Kunstmarkt ein. Jüngstes Beispiel ist das am 23. März für 24,4 Millionen Euro versteigerte „Walderdbeerkörbchen“ von Jean-Siméon Chardin. Das Kulturministerium hat es am 22. April zum nationalen Kulturgut erklärt.

Damit hat der französische Staat 30 Monate Zeit, um einen Ankauf durch Mäzene sicherzustellen. Gelingt dies nicht, kann es der Auftragsbieter, der New Yorker Altmeisterhändler Adam Williams, aus Frankreich ausführen. Käufer ist das Kimbell Art Museum in Fort Worth in Texas.

Adam Williams bot persönlich im Pariser Auktionssaal. Sowohl der Top-Experte Eric Turquin, als auch der bei Artcurial tätige Auktionator Matthias Fournier hatten den Bietern erklärt, dass der Louvre das Bild gerne erwerben würde.

Die Einlieferer, Erben des bedeutenden Sammlers Eudoxe Marcille (1814–1890), lehnten jedoch eine private Transaktion ab. Ebenso die Experten und der Auktionator, deren Honorare dann niedriger ausgefallen wären.

