Galerie Utermann Norbert Kricke zum 100. Geburtstag: Choreograf des Stahls

In jedem Format hat Norbert Kricke die Geschichte der Skulptur bereichert. Die Galerie Utermann zeigt, wie innovativ der Bildhauer war.

Die Jubiläumsausstellung in der Galerie Utermann konfrontiert filigrane Skulptur mit kraftvollen Zeichnungen. (Foto: Galerie Utermann) Norbert Kricke

Düsseldorf Die Ausstellung zum 100. Geburtstag des innovativen Bildhauers Norbert Kricke (1922–1984) in der Galerie Utermann hat deren Geschäftsführer Lukas Minssen verlängert. Bis 27. Februar 2023 sind 21 Skulpturen und 41 Zeichnungen des früh erfolgreichen Künstlers in Dortmund zu sehen und zu erwerben. Einen Monat länger rückt das Museum Küppersmühle in Duisburg den Ausnahmekünstler mit seinem radikal modernen Werk ins Bewusstsein.

Noch heute stehen vor zahlreichen öffentlichen Bauten der jungen Bundesrepublik Krickes ungegenständliche Skulpturen im XL-Format.1959 schuf er aus Mannesmann-Röhren eine Außenskulptur für den Firmensitz des gleichnamigen Industrieunternehmens am Rheinufer in Düsseldorf. 1964 wurde die „Große Mannesmann“ sogar in Kassel ausgestellt, als Kricke zum zweiten Mal zur Documenta eingeladen wurde.