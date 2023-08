Galerienwochenende Düsseldorf/Köln Galerien am Rhein zelebrieren den Saisonstart

Kunstbegeisterten rollt die 15. Ausgabe der „DC Open“ bis Sonntag den roten Teppich aus. Ein Rundgang durch die Galerien zu Überraschungen und Novitäten.

Die Ausstellung „Animal Totem + NFT“ zeigt handgemalte Bilder nach Datensätzen, die Choi mit KI in langen Prozeduren aus den digitalen Kinderzeichnungen seines Sohnes entwickelt hat. (Foto: Galerie Philipp von Rosen) Cody Choi

Düsseldorf NFTs, die Non Fungible Tokens, werden bleiben und sich als Teil der Kunstgeschichte und des Kunstmarktes durchsetzen. Und zwar dann, wenn diese digitalisierte Form des Vermögenswertes Kunst nicht ein zufälliges Nebenprodukt eines Programmierers ist und keinen Urheberrechtsschutz genießt, wie ein Gericht in Washington kürzlich beschied. Kunst-NFTs werden bleiben, wenn sie von einem Künstler als Regisseur gepromptet, x-mal verfeinert, beschnitten, verschmolzen, gekontert, gefiltert und neu kombiniert und komponiert wurden.

Mit Cody Choi präsentiert die Galerie Philipp von Rosen in Köln einen Vordenker generativer Kunst im Rahmen der „DC Open“. Das ist der gemeinsame Saisonstart in Köln und Düsseldorf. Am diesem Wochenende sind 56 Galerien in beiden Rheinmetropolen von Freitagabend bis Sonntagnachmittag geöffnet. Das Flanieren durch die jeweiligen Quartiere macht Freude, weil alle Teilnehmerinnen das Beste zeigen.

Der Schulterschluss der Galerien am Rhein ist außerordentlich erfolgreich. Kollegialität statt Konkurrenz, lautet die Devise. Es gibt die Gemeinschaftsaktion seit nunmehr 15 Jahren. Sie ist längst vernetzt mit einer Parallelveranstaltung in Brüssel. Zahlreiche Freundeskreise von Museen zeitgenössischer Kunst reisen eigens für die DC Open in Mannschaftsstärke an.

„Sammlerinnen und Sammler genießen das lange Kunst- und Kulturwochenende als gesetzten Termin nach der Sommerpause. Shuttle Services ermöglichen dem Sehen eine große Bandbreite in kurzer Zeit“. So beschreibt Ulla Gansfort von der Galerie Schönewald den Mehrwert für ihre Kunden. Und fügt an: „Die gesellschaftliche Begegnung mit Gleichgesinnten ist eine attraktive soziale Nebensache.“

Zurück zum 61-jährigen Cody Choi. Der Südkoreaner treibt die Verwirrung auf die Spitze. Denn die Bilder, die wir in der Ausstellung „Animal Totem + NFT“ bei Philipp von Rosen entdecken, sehen aus wie Non Fungible Tokens (bis 28.10.). Doch es sind handgemalte Bilder nach Datensätzen, die Choi mit KI in langen Prozeduren aus den digitalen Kinderzeichnungen seines Sohnes entwickelt hat.

Anders als bei einer mittelalterlichen Skulptur blickt Kneffels Madonna die Betrachterin direkt an, scharf angeschnitten und ganz ohne religiöse Attribute. Das abgebildete Diptychon entstand 2023. (Foto: Galerie Schönwald; VG Bild-Kunst, Bonn 2023) Karin Kneffel

Diese datenbasierten Bilder gibt es als physisches Gemälde und als NFT, beides jeweils nur einmal. Kleinformatige, erst projizierte, dann von Hand gemalte Gemälde starten bei 6500 Euro. Die großen liegen bei bis zu 50.000 Euro, jeweils ohne Mehrwertsteuer. Von Rosen, Chois Galerist, sieht einen Zusammenhang zwischen der Suche des damaligen Einwanderers nach seiner Identität als Asiate in den USA und Chois Zugriff auf die sich seit den 1990er-Jahren entwickelnde Digitalkultur.

Bleiben wir bei der beliebten Gattung Malerei, weil sie auf vielfältige Weise bei den „DC Open“ vertreten ist, wechseln aber nach Düsseldorf. Karin Kneffel ist bekannt für betörende Porträts von Tieren, von süßen Früchten und geheimnisvollen Interieurs — von außen gesehen durch regennasse Scheiben. Darum reißen sich Sammler in der ganzen Welt.

Neue Bilder von Karin Kneffel

Jetzt überrascht die Malerin in der Galerie Schönewald mit Porträts von Kunstwerken, ausgerechnet von spätgotischen Madonnenskulpturen (bis 14. Oktober). Karin Kneffel inszenierte in der Corona-Phase eigene Fotos, die sie als Museumsbesucherin von Schnitzwerken des 15. Jahrhunderts gemacht hatte. Sie trennt aber Maria und das Jesuskind, jede Figur bekommt ein eigenes Bild.

Anders als im farbig gefassten Kultbild blickt die Betrachterin Beiden direkt ins Gesicht, scharf angeschnitten und ganz ohne religiöse Attribute. Und sie entdeckt, dass viele Schnitzmeister es verstanden, das Drama um Christi späteren Tod der jungen Mutter bereits als Vorahnung in ihren besorgten Blick zu legen. Die Preise für die fein gemalten Bilder von Karin Kneffel rangieren zwischen 90.000 und 275.000 Euro.

Der neobarocke Sessel „Poltrona di Proust“ von 1988 greift auf ein Modell aus der Zeit von König Ludwig XVI. zurück. (Foto: Bauhaus Collection' 1979; Ammann Gallery) Alessandro Mendini

Ganz anders, aber genauso mitreißend, geht Heidi Hahn bei Kadel Willborn vor. Die Amerikanerin mit dem deutschen Namen legt Wert auf die Art, wie die Farben in ihren Bildern verschmelzen. Doch so abstrakt ihre Leinwände aussehen, bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass es sehr oft menschliche Gestalten sind. Körper, Körperlichkeit und Körperbewusstsein ziehen sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung (bis 14. Oktober). Die Bilder der 40-jährigen Wahldüsseldorferin liegen zwischen 38.000 Euro und 52.000 Euro.

Sie malt die Grenzen zwischen Umwelt und Körper, Oberfläche und Hintergrund fließend. Die Malerin beginnt nie mit Skizzen, vielmehr entwickelt sie ihre Kompositionen im Malakt selbst. „Diese Methode der ‚abstrahierenden Metamorphosen‘ lenkt den Blick des Betrachters hinter die Oberfläche der gemalten Illusion auf einen nonverbalen Ausdruck unterschiedlichster Identitäts- und Geschlechterkonstruktionen,“ sagt Galeriegründerin Iris Kadel.

Andere Haltungen zur Frage, was ein Bild ist, ein Foto oder ein Objekt, trifft der Flaneur in Düsseldorf bei Cosar, wo die Fotokünstlerin Berit Schneidereit ausstellt (bis 7.Oktober) und bei Max Mayer, der Tishan Hsu eine Bühne bietet. Der Amerikaner untersucht und beschreibt transformative Technologien in packenden Bildern (bis 21. Oktober).

Es gibt aber nicht nur „Flachware“, also Gemälde und Fotografie, zu entdecken. Design durchkreuzt das Suchraster des Publikums gekonnt mit kühnen, manchmal frechen Entwürfen. In Düsseldorf präsentieren Beck & Eggeling die Leuchten des Sammlers und Kurators Sebastian Jacobi (bis 11.11.). In Köln schaut Gabrielle Ammann zurück auf das in den 1980er-Jahren so wichtige Kollektiv Studio Alchimia. In einer schön gehängten Schau versammelt sie Zeichnungen und Entwürfe der italienischen Avantgarde (bis 20.10.).

Mendinis radikales Design

Diese kreiste um Alessandro Mendini, der das Radical Design miterfand. Mit dem Sessel „Poltrona di Proust“ begann Mendini 1978 mit dem Re-Design. In dieser Serie interpretierte er Form und Dekor bereits vorhandener Entwürfe neu. Der neobarocke Sessel von 1988 aus dem Umkreis des Dichters Marcel Proust greift auf ein Modell aus der Zeit von König Ludwig XVI. zurück. Darüber legte Mendini bunte, handgemalte Tupfen nach einem pointilistischen Gemälde von Paul Signac.

Mendini fegt damit klassische Design-Regeln wie eigenständiger Entwurf und Funktionstüchtigkeit radikal hinweg. Wer sich den Mendini Stuhl kauft, darf sich fühlen wie ein König. Zugleich wie ein Mensch von heute, der die ironischen Brüche der 1980er-Jahre kennt und zugleich weiß, dass dieser Sessel ein Museumsstück ist.

DC Open: Freitag 18 bis 21 Uhr, Samstag 13 bis 19 Uhr, Sonntag 13 bis 17 Uhr. www.dc-open.de

