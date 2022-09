Gemeinsames Galerienwochenende DC Open: Doppelter Reiz in Köln und Düsseldorf

Die Galeristin Petra Rinck schätzt, wie Bendzulla an der Grenze zwischen digitaler und analoger Kunst agiert. Die slicke digitale Simulationsästhetik der surrealen C-Prints zieht an und stößt ab. Quelle: Petra Rinck Galerie

Düsseldorf Das Format „DC Open„ ist ein Erfolgsmodell. Bereits zum 14. Mal öffnen 56 Galerien, 16 eingeladene Projekträume sowie Museen und Institutionen für ein langes Wochenende gleichzeitig in Düsseldorf und Köln. Zwei kunstsinnige Städte am Rhein, von denen nur ein längst überholtes Vorurteil behaupten mag, sie sähen sich noch als Konkurrenz.

Galeristen sind anders drauf: Sie wissen, ihre Partnerschaft verdoppelt die Power. Zwischen dem 2. und 4. September zeigen Galerien in beiden Kunststädten, worauf sie stolz sind, womit sie sich identifizieren. Die gemeinsame Saisoneröffnung wird so nicht nur für Sammlerinnen und Kunstfreunde interessant, die in der Nähe wohnen. Sorgfältig in Szene gesetzte Schauen, Kuratoren- und Sammlerführungen sowie die langen Öffnungszeiten selbst am Sonntag schätzen auch die Freundeskreise rheinischer Museen und Kunstvereine sehr.

Sie werden, so viel ist schon klar, in Gruppenstärke anreisen. Inzwischen ist DC Open Partner von „Art Across Europe„. Das europäische Kunstnetzwerk verbindet sieben Kunst- und Galeriewochenenden quer durch Westeuropa – Brüssel, Düsseldorf/Köln, Lissabon, Madrid, Mailand, Paris und Zürich. So tauschen die DC Open etwa mit dem eine Woche später stattfindenden „Brussels Gallery Weekend„ Sammler-Besuchsgruppen.

Was gibt es zu sehen in Köln? Richard Burton! Den dürften die meisten als Schauspieler und trinkfesten Ehemann von Elizabeth Taylor abgespeichert haben. Doch der britische Maler gleichen Namens ist noch keine vierzig Jahre alt und eine Entdeckung. Norbert Arns stellt Burtons surreal leuchtende Bildwelten, die von Digitalisierung und Vereinsamung erzählen, erstmals in seiner Kölner Galerie aus (bis 7. Oktober).

„Richard Burtons Bilder passen in unsere Zeit, sie sind sehr ernsthaft, hervorragend gemalt und rätselhaft schön“, sagt Galerist Arns, der den Künstler im Lockdown bei einer Onlinekonferenz kennenlernte und nunmehr vertritt. „Das DC-Open-Weekend ist der geeignete Zeitpunkt, sehr gutes Publikum zu erreichen und es mit der Präsentation sehr guter Kunst zu belohnen“, begründet der DC-Erstteilnehmer seine Wahl dem Handelsblatt gegenüber.

Der Betrachter entdeckt Wartebereiche, Büroarbeitsplätze oder Fahrzeuginnenräume, grundiert mit einem Gefühl der Langeweile, verstörend schön. Der Künstler malt den Ecken und Kanten ihre gefährlichen Spitzen weg. Richard Burtons Begründung: „Die Wiederholung der gepolsterten Formen drückt für mich unser ständiges Streben nach Komfort aus und die Unmöglichkeit, dieses Bedürfnis vollständig zu erfüllen.“ Kleine Formate kosten bei Arns um 3000 Euro, die größeren zwischen 10.000 und 13.000 Euro.

Elisabeth Vary ist ebenfalls Malerin, ein ganzes Stück älter, anders als Burton mit einer Vorliebe für die reine Abstraktion. Vary treibt dafür den Bildkörper bewusst in die dritte Dimension. Ihre ungegenständlichen Bilder kragen wie ein Relief in den Raum. In der Galerie Anke Schmidt dreht sich unter dem Titel „Works“ alles um die Farbe auf diesen oft unregelmäßig geformten „Malstücken“ aus Karton und verstärkendem Alkydharz.

Konzepte für Farben

Vary trägt die Farbe mit Rakeln aus Karton auf. Abhängig von Konsistenz und Eigenschaften verhalten sich die Farben unterschiedlich: Sie verlaufen ineinander, fließen über die Kanten, verbinden sich, stoßen sich gegenseitig ab oder liegen pastos auf den Bildseiten. „Vary überlässt die Farben zunächst dieser Dynamik, um ihnen eine größtmögliche Autonomie zu gewähren“, sagt Anke Schmidt.

Mal wird ein Allover kräftiger Farbtöne aus dem offenen Malprozess, mal ein zartes, scheinbar zufälliges Miteinander von zarten Linien und wenig Farbpunkten (bis 28. Oktober).

Neben konzeptuellen Positionen setzt sich die Galerie Nagel Draxler auch für malerische ein. Bis 5. November zeigt sie Stefan Müller, „einen der besten abstrakten Maler seiner Generation“. Er sei in der Lage, komplexe und poetische und fragile Töne anzuschlagen, sagt Galeriemitarbeiterin Conny Zinken-Reinhardt. Warum gerade jetzt? „In einer Zeit wie der unseren, in der scheinbar alle Gewissheiten ins Wanken geraten, brauchen wir das.“ Für die Großformate des 51-Jährigen werden Preise zwischen 20.000 und 30.000 Euro netto erwartet.

Kunst in unsicherer Zeit

In unsicheren Zeiten verspricht die bewährte Gattung Malerei am ehesten Sicherheit und Wertbeständigkeit. So verwundert es nicht, dass Malerei in allen denkbaren Spielarten auf der DC Open 2022 vorherrscht. Auf subtile Farbklänge stößt der Flaneur im gedruckten Werk des großen Abstrakten Sean Scully in der Galerie Boisserée (bis 30. Oktober). Wer sich für gemäßigte Figuration interessiert, sollte bei Karsten Greve vorbeischauen. Hier wird „Looking Away“ von Gideon Rubin gezeigt (bis 5. November).

Die 34 DC-Open-Teilnehmer in Köln werden in Düsseldorf um 22 weitere Galerien ergänzt. Malerei gibt es auch in der Landeshauptstadt zu entdecken, etwa bei Lucas Hirsch oder Cosar, aber auch andere Gattungen, mit denen man ansässige wie anreisende Sammlerinnen und Sammler überraschen möchte.

Blick auf unsere Oberflächlichkeit

Bei Petra Rinck etwa fällt Johannes Bendzulla auf mit seinen Prints in „slicker digitaler Simulationsästhetik“. Für den Kunsthistoriker Moritz Scheper entsprechen sie einer Bildpolitik der Fassade, „die permanent die eigene Oberflächlichkeit zum Thema macht“.

Galeristin Petra Rinck schätzt an Bendzulla die „hohe Qualität seiner Arbeit“. Sie liege an der Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Kunst. Die Motive sind witzig irreal: Zähne schweben über einer Badewanne oder einem Doppelbett. Eine fauchende Raubkatze zeigt nicht nur die Hauer, sondern auch Pinnadeln im Gebiss.

„Bendzulla geht es immer um Kontraste. Die dynamische Pose des wilden Tieres ist eingefroren, mit den Pins im Maul wird das Tier fixiert, Kontrolle ausgeübt“, sagt Petra Rinck. Das Fell der schwarzen Katze ist stumpf, weil nichts weiter als eine mathematische Abstraktion. Zarte Bleistiftstriche betonen die konstruierte Bildwelt noch. Bendzullas Inkjets in Kleinstauflage kosten in der Ausstellung „White Cube‧ White Teeth“ zwischen 2500 und 5700 Euro (bis 22. Oktober).

Wim Botha ist ein Bildhauer vom alten Schlag, auch wenn er Porträts aus dickleibigen Buchblöcken schneidet oder Nussholz mit Glas kombiniert. Die neuesten Werke des Südafrikaners sind in der Galerie Hans Mayer im Schmela Haus zu erkunden (bis 29. Oktober). Von Leinwandarbeiten für 2800 Euro reicht die Preisspanne bis 120.000 Euro für „The Waterfall“.

In der ehemaligen Galerie Hans Mayer ist „Ruttkowski; 68„ mit Outsider Art eingezogen. Hier werden die Farbstiftzeichnungen der Neuseeländerin Susan Te Kahurangi King ausgestellt (bis 9. Oktober). In der Kölner Dependance der in Paris gegründeten Galerie sorgen Lars Eidinger, Meuser und Conny Meier für den angesagten Mix aus Kunst, Mode und Popkultur.

Die Zeiten scheinen vorbei, in denen lauthals geprotzt wurde, in denen superteure Werke in Galerien auf Prahlhälse warteten. Kunst soll in schwierigen Zeiten finanziell erreichbar sein und Freude verbreiten, ein Augenzwinkern provozieren oder Nachsinnen initiieren.

Mehr: Die Messe Art Düsseldorf