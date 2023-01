Grünes Gewölbe Möglicher Deal mit Haken

Im Prozess um den Juwelenraub aus dem Grünen Gewölbe zeichnet sich eine Abmachung mit den Angeklagten ab. Sie erinnert an Versäumnisse im Fall Wolfgang Beltracchi.

So sah das Schmuckteil aus dem Grünen Gewölbe vor seiner Entwendung aus. (Foto: Polizeidirektion Dresden/dpa) Hutverschluss des Diamantrosen-Sets

Düsseldorf Einunddreißig Einzelteile aus dem Paradeschmuck des Historischen Grünen Gewölbes sind – teilweise beschädigt – zurück in Dresden. 21 vollständige Schmuckstücke mit 4300 Diamanten und Brillanten waren am 25. November 2019 bei einem spektakulären Kunstdiebstahl durch einen Einbruch in das Museum erbeutet worden.

In dem seit einem Jahr laufenden Prozess in Dresden sind sechs junge Männer zwischen 23 und 29 Jahren angeklagt – Brüder und Cousins aus einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie. Jetzt zeichnet sich am Landgericht Dresden ein Deal ab.

Fünf Angeklagte zeigen sich kooperationsbereit, ein sechster hat ein Alibi für die Tatzeit. Sie sollen für die Rückgabe des Großteils der Beute und glaubhafte Geständnisse geringere Strafen erhalten, wie der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel der Nachrichtenagentur dpa sagte.