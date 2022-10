High-Tech Leonardo Da Vinci als Digital-Multiple

Das Auktionshaus Neumeister zeigt in Deutschland die erste Verkaufsschau digitalisierter Museums-Meisterwerke. Zielgruppe ist ein exklusiver Käuferkreis. Denn die Auflagen sind bewusst niedrig, die Preise hoch.

Francesco Hayez' Gemälde "Der Kuss" von 1859 wird als Digital Art Work bei Neumeister angeboten. (Foto: Cinello/Neumeister) Edelposter, Reproduktion oder wertbeständige Digitalkopie?

München Es war nur eine Frage der Zeit, bis die bedeutendsten Meisterwerke der Kulturgeschichte als digitale Kopien in die reale Welt treten. Das Mailänder Medienunternehmen Cinello hat schon seit 2016 bei den Uffizien in Florenz, bei der Pinacoteca di Brera in Mailand und anderen bedeutenden Sammlungen um Lizenzen gebeten.

Anfang dieses Jahres starteten die Italienerin einer Londoner Galerie den Verkauf der Digital Art Works (DAW®) unter anderem mit Kopien von Leonardo Da Vincis weltberühmter „Verkündigung“ und Michelangelos „Tondo Doni“.

Ihre exklusive Eroberungstour gut betuchter Sammler setzt Cinello nun auch in Deutschland fort. Vom 20. Oktober bis 5. November bietet erstmals das Auktionshaus Neumeister sechs ihrer digitalisierten Museums-Meisterwerke an, darunter eine Version von Leonardo da Vincis „Porträt eines Musikers“ und Giovanni Bellinis „Die Darstellung Jesu im Tempel“. Wie bei allen Cinello-Editionen umfasst die Auflage neun Exemplare. Die Preise liegen zwischen 110.000 und 260.000 Euro.