Jahresbilanz im Kinsky und Dorotheum Endspurt der Wiener Versteigerer: Die Moderne macht eine gute Figur

Mit Spachtelmasse und Dispersion verwandelte der Maler zweidimensionale Leinwände in schwebende Reliefs wie diese Mischtechnik auf Holzplatte „o.T.“, die 65.000 Euro erzielte.

Wien Das Auktionshaus Im Kinsky meldet für das Gesamtjahr 2022 einen Umsatz von 27 Millionen Euro. Mit diesem Rekord liege man sogar über den Ergebnissen der Vor-Corona-Jahre, freut sich die Geschäftsleitung. Beigetragen haben dazu auch die stark nachgefragte Schmucksparte. Durchmischter waren die Resultate der großen Weihnachtsauktion im Kinsky vom 6. bis 9. Dezember; zunächst ein Blick auf deren Höhepunkte.

Der Maler Hans Bischoffshausen ging einst mit Spachtelmasse und Dispersion ans Werk. Damit verwandelte er zweidimensionale Leinwände in leichte, helle Reliefs – im Österreich der Sixties eine Ausnahmeerscheinung. Seit einigen Jahren ist ein Werkverzeichnis des 1987 Verstorbenen in Arbeit.

Das mag ein Grund dafür sein, dass in der großen Weihnachtsauktion des Wiener Auktionshauses im Kinsky vom 6. bis 9. Dezember alle zehn Bischoffshausen-Lose ihre oberen Schätzwerte erreichten und zu niedrigen und mittleren fünfstelligen Beträgen weggingen. Geschäftsführer Michael Kovacek rechnet mit einer weiteren Preissteigerung für den Künstler – auch aufgrund geplanter internationaler Ausstellungen, die voraussichtlich neue Aufmerksamkeit bringen.

Den positiven Effekt von Aufmerksamkeit heischenden Ausstellungen konnte man auch bei der Wiener Malerin Martha Jungwirth in den vergangenen Jahren beobachten, deren Werke im Kinsky gleichfalls gut liefen. Das Highlight, ein 2011 entstandenes Ölgemälde, lag mit 132.000 Euro (inklusive Aufgeld) allerdings näher am unteren Schätzwert.

Ein Interessent scheiterte an seiner Internetverbindung, erzählt Kovacek. Ansonsten hätte man wohl eine andere Summe sehen können. „Jungwirth hat ein hohes Niveau erreicht, das wird die nächsten zwanzig, dreißig Jahre so bleiben“, sagt Kovacek dem Handelsblatt.

Das Ergebnis für das Gemälde "Schwarze Sulm" (2017) erreichte mit 70.000 Euro fast das obere Ende der Schätzung. (Foto: im Kinsky) Herbert Brandl

Die wahre Überraschung lieferte eine Schandmaske, die Delinquenten im 16. Jahrhundert zur öffentlichen Verspottung übergezogen wurde. Sie wurde aus der Kollektion Rudolf Leopolds, des großen österreichischen Moderne-Sammler, eingeliefert. Bei einem Schätzwert nur von 3500 bis 7000 Euro kam das Bietergefecht bei 23.000 Euro zum Stillstand. Mit Aufpreis zahlt der Käufer 30.000 Euro. Das makabre Objekt aus dem 16. Jahrhundert übernimmt eine belgische Sammlung.

Ebenfalls westwärts ziehen zwei Allegorien: „La Prudence/La Justice“ von Marcantonio Franceschini. 1691 in Auftrag gegeben durch Fürst Johann Adam Andreas von Liechtenstein, waren sie in anderen Sammlungen gelandet, bis sie nun der amtierende Fürst von Liechtenstein für 102.500 Euro erwarb – eine Rückholung in den Schoß der Familie.

Weniger Erfolg hatte ein Konvolut von 25 Gemälden und Papierarbeiten des österreichischen Außenseiters Karl Sterrer aus der Sammlung Rudi Schmutz, mit Schätzungen bis in den mittleren fünfstelligen Bereich. „Zwei liegende Akte“ wurde für 66.000 Euro abgestoßen, und das Kärntner Werner-Berg-Museum zwei Werke im Nachverkauf – ansonsten blieb fast alles liegen.

Das 19. Jahrhundert schwächelt

Ebenso zeigte sich, dass das 19. Jahrhundert momentan allgemein schwächelt. Ein Gemälde des Österreichers Ferdinand Waldmüller erfüllte zwar die Erwartungen (154.000 Euro); allerdings hätte Kovacek es seiner Einschätzung nach vor zehn Jahren noch um 100.000 Euro höher ansetzen können. Im Vormarsch dagegen ist die Stimmungsimpressionistin Olga Wisinger-Florian, deren Los 320.000 Euro brachte, weit über dem Schätzwert von 70.000 bis 140.000 Euro.

Das Highlight der Auktion war Rudolf Wackers düsteres Stillleben „Herbststrauß mit Zitronenfalter“ von 1937, für 512.000 Euro (Schätzwert 150.000 bis 250.000). Es geht in eine prominente museale Sammlung, nämlich ins Museum Ortner am Stadtrand von Wien, das dem Anlagenbauer Klaus Ortner gehört.

Ein Weltrekord ließ sich für die italienische abstrakte Malerin bei 303.000 Euro notieren. (Foto: Dorotheum; VG Bild-Kunst, Bonn 2022) Carla Accardi

Dieser kaufte vor kurzem auch bei der Konkurrenz einen Wacker: Er erwarb im Dorotheum eine „Puppe (mit Streichholzschachtel) I“ für 96.000 Euro. Ortner hat eine Vorliebe für den Vertreter der Neuen Sachlichkeit: Im Frühjahr hielt er im Museum ein Symposion ab, zu dem 2023 eine Publikation erscheinen soll. Leicht möglich, dass Wackers Marktwert weiter steigt.

Ende November versteigerte das Dorotheum an drei Terminen moderne und zeitgenössische Kunst. Spitzenpreise erzielte der Tiroler Alfons Walde, dessen Gemälde im mittleren sechsstelligen Bereich lagen. Ein Weltrekord ließ sich – wie berichtet - für die italienische abstrakte Malerin Carla Accardi bei 303.000 Euro notieren.

Dorotheum-Expertin Petra Schäpers überraschte die gute Performance der Moderne. „Die Klassische Moderne zieht mächtig an. Sie ist so stark wie lange nicht“, sagt sie. „Damit hat man als Sammler verlässliche Werte.“

Ähnlich die österreichische Kunst: „Martha Jungwirth ist am aufsteigenden Ast, ebenso Hermann Nitsch„, ergänzt Schäpers. Ein Aquarell Jungwirths brachte hier ein Ergebnis von 35.840 Euro, am oberen Schätzwert; sechs Arbeiten Hermann Nitschs gingen allesamt zu Preisen zwischen 35.840 und 228.000 Euro weg.

Freilich hatte man schon weitaus teurere Arbeiten von Nitsch gesehen. Doch jene der Dorotheum-Offerte entstanden fast alle im 21. Jahrhundert, einer weniger relevanten Schaffensperiode. So tragisch es ist: Der Tod des Künstlers im April wird wohl zu dem guten Ergebnis beigetragen haben. Auch das Los eines anderen kürzlich verstorbenen Künstlers übertraf den oberen Schätzwert: Cornelius Koligs Kunstharzobjekt für 20.480 Euro.

Eine ungewöhnliche Gouache von Maria Lassnig – eine Farbanleitung für die Druckfassung eines Gemäldes – erzielte mit 51.200 Euro einen überraschenden Preis. Das unterstreicht die Einschätzung von Schäpers‘ Kollegin Elke Königseder, die bei einigen Positionen der österreichischen Malerei Potenzial sieht – neben Lassnig, Nitsch und Jungwirth erwähnt sie Arnulf Rainer, dessen Fotoübermalung der bekannten Serie „Face Farces“ (1970) für 56.320 Euro den Besitzer wechselte.

Weniger erfolgreich war man mit den Zero-Künstlern. Werke von Heinz Mack und Jan J. Schoonhoven fanden keine Abnehmer. Schäpers: „Das Konzeptuelle und Intellektuelle ist derzeit nicht so gefragt“. Der Rausch der Farbe ist derzeit offenbar beliebt. Angesichts der Weltlage kein Wunder.

Zufrieden meldet das Dorotheum einen Gesamtjahresumsatz von über 200 Millionen Euro. Für diesen Rekord sorgten nicht nur Kunst und Antiquitäten, Armbanduhren, Schmuck und Handtaschen, sondern auch historische Uniformen, historische wissenschaftliche Instrumente, loben, Bücher, Autographen, Münzen und Medaillen.

