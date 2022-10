Klassische Moderne in London Eine Auktion nur für den Expressionismus

Am 16. November versteigert Bonhams in London ausschließlich Arbeiten expressionistischer Künstler. Die Offerte, die auch weniger bekannte Künstler enthält, deckt alle Preiskategorien ab.

Eine düstere, unbestimmte Stimmung dominiert dieses 1913 entstandene Bild eines Paars. Es ist auf 10.000 bis 15.000 Pfund geschätzt (Ausschnitt). (Foto: Bonhams) Georges Kars „Das Gespräch (In der Loge)“

London Bonhams überrascht mit der ersten, dem Expressionismus gewidmeten Sonderauktion. Versteigert wird am 16. November in London. In letzter Zeit expandierte das Auktionshaus durch Ankäufe verschiedener regionaler Auktionshäuser in Europa und Amerika. Nun will man auch seine Bindungen zu den deutschsprachigen Ländern strategisch stärken.

Erst im Mai diesen Jahres berief Bonhams eine neue Repräsentantin für Frankfurt und Köln. Andrea von Bredow soll sich vor allem um Kundenberatung kümmern.

Bonhams hofft, mit der 65 Lose umfassenden Versteigerung 2,5 bis 3,6 Millionen Pfund einzuspielen. Eine moderate Gesamtschätzung. Reine Expressionisten-Auktionen sind selten geworden, gibt es doch nicht genug erstklassige Angebote, um den Markt zu befriedigen.

Das Auktionshaus zielt vor allem auf das mittlere Marktsegment. Im Gegensatz zu Christie’s und Sotheby’s unterscheidet es nicht zwischen Abend- und Tagauktionen, sondern bietet kleinere Versteigerungen mit Arbeiten in allen Preiskategorien gleichzeitig an.

