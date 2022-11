Königreich Benin Datenbank „Digital Benin“: Ein Wissensspeicher über die Kunstschätze aus Benin

Wer mehr wissen will über die Kunstwerke aus dem Königreich Benin, konsultiert die nun freigeschaltete Plattform „Digital Benin“. Möglich macht es die Ernst von Siemens Kunststiftung .

Erkenntnisse über Zusammenhänge liefert auch dieses Interview mit Monday Aigbe und Ewaen Aigbe in Benin City 2022. (Foto: Osaisonor Godfrey Ekhator-Obogie) Mündliche Überlieferung

Düsseldorf Das hat es so noch nie gegeben: Jetzt kann die Userin so gut wie alle Reliefplatten aus dem Königspalast in Benin City studieren und vergleichen. Es sind rund 900 von diesen atemberaubend schönen Raubkunstwerken, um die sich viele Debatten um Rückgabe an Nigeria, Leihgabe oder eine andere Art von Partnerschaft ranken.

Diese Woche ist die Plattform „Digital Benin“ in Berlin freigeschaltet worden. Sie versammelt mit 5246 Werken aus dem Königreich Benin in 12.000 Bildern nahezu alle Kunstwerke, die vor dem Raubzug der Briten 1897 entstanden und bis 1930 für Museen angekauft worden waren.

Dafür haben erstmals 131 Museen aus 20 Ländern zusammengearbeitet mit Barbara Plankensteiner, Direktorin Museum am Rothenbaum, Hamburg, Anne Luther Projektkatalysatorin, Philadelphia, und dem Forschungsleiter Osaisonor Godfrey Ekhator-Obogie, Benin City. Entstanden ist viel mehr als eine Datenbank, die endlich auch den Herkunftsethnien Zugang zu wissenschaftlichen Daten verschafft.