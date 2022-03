Kryptokunst NFTs: Yuga Labs kauft Rechte an CryptoPunks

Yuga Labs, die Erfinderin des Bored Ape Yacht Clubs, hat von Larva Labs die Rechte an zwei beliebten Figurenserien erworben: Die „CryptoPunk“- und die „Meebits“-Charaktere. Ein folgenreicher Deal.

Die Firma Larva Labs hat die CryptoPunks erfunden: Eine Versteigerung bei Sotheby's ist kürzlich gescheitert. Möglicherweise, weil der Einlieferer von dem bevorstehenden Deal wusste. Quelle: Sotheby's Größte Sammlung von CryptoPunks

Düsseldorf Greg Solano and Wylie Aronow haben die Firma Yuga Labs und den Bored Ape Yacht Club gegründet. Damit haben sie einen Hype nach den Non Fungible Tokens (NFTs), den digitalen Besitzrechten, an diesen lustigen, gelangweilten Affen ausgelöst.

Nicht weniger gefragt sind in der Kryptokunstszene die „CryptoPunks“ von Larva Labs. Yuga Labs gab am Wochenende bekannt, dass es von Matt Hall and John Watkinson die Rechte an diesen beiden Figurenserien erworben hat. Die Beiden sind die kanadischen Erfinder der 423 CryptoPunk- und 1711 „Meebits“-Charaktere. Letzte sind digitale Figuren, die entfernt an Lego-Männchen erinnern.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Beide Marken sollen in Zukunft Teil einer größeren Markenwelt werden.