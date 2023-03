Künstliche Intelligenz Kunst zum Chillen – „Datenskulpturen“ auf dem Prüfstand

Düsseldorf Auf der mehr als acht Meter hohen Bildwand suppt und wogt es, organische Strukturen wölben sich und zerfließen, körnige Gebilde formieren sich wie grober Sand im Gezeitenstrom, fluoreszierende Farben quellen hervor wie aus Farbtuben gequetscht und wechseln ab mit erdigen und pastelligen Tönen. Diese unermüdlichen, abstrakten Bewegungen geschehen durchweg in Zeitlupe. Der Eindruck von Entschleunigung und psychedelischem Abdriften wird noch verstärkt durch elektronische Klänge, die den Farb-Konvulsionen auf der Bildwand entsprechend an- und abschwellen.

Sechzehn Minuten dauert der Loop von Refik Anadol, der als Pionier der KI-Kunst gilt. Es ist das Hauptwerk seiner nur aus drei Arbeiten bestehenden Schau „Machine Hallucinations“ im Düsseldorfer Kunstpalast. Der Künstler, der in Istanbul geboren und in Los Angeles lebt, ist derzeit allgegenwärtig und hat keinerlei Berührungsängste.

Neulich dekorierte der Künstler das Weltwirtschaftsforum in Davos mit einem Datenkunstwerk. Bei der Grammy Verleihung in Los Angeles war er präsent, im New Yorker MoMA hatte er eine Einzelausstellung, ebenso in der Münchner Pinakothek der Moderne und bei seinem Galeristen Johann König in Berlin.

Der Düsseldorfer Kunstpalast greift immer wieder neueste Trends auf, auch „kontrovers diskutierte“, wie Kunstpalast-Generaldirektor Felix Krämer zugibt. Er selbst aber ist überzeugt von Anadols „immersiven“ Experimenten, in denen er gar so etwas wie „Impressionismus 4.0“ zu erblicken meint.

Kunst mit dem Rechner ist tatsächlich ja alles andere als neu. Refik Anadol treibt seine Kunst aber auf neue und ungeahnte Höhen des technischen Aufwands. Seine „Datenskulpturen“ genannten Werke bestehen aus Millionen Einzelbildern, wie etwa die zentrale Arbeit „Machine Hallucinations – Satellite Simulations: B, 2021“, für die zwei Millionen Aufnahmen amerikanischer Weltraumteleskope verwendet wurden.

Der in Istanbul geborene und in Los Angeles lebende Künstler gilt als Pionier der KI-Kunst. (Foto: Efsun Erkilic) Refik Anadol

Diese Daten hat Anadol mit so genannten GAN-Algorithmen (General Adversarial Network) verarbeiten lassen, worunter ein Modell zu verstehen ist, das selbständig in der Lage ist, neue Daten zu generieren, weil zwei konkurrierende neuronale Netzwerke voneinander lernen. Anadol betrachtet Daten als Erinnerungen, seine Werke versteht er als halluzinierende Träume dieser gespeicherten Erinnerungen.

Eine Behauptung, die sich gerade in dem völlig abstrakten Formschwall des Hauptwerks nicht einlösen lässt. Etwas bescheidener wirkt das Projektions-Triptychon „Forest Pigmentations“, in dem die Form- und Farbspielereien sich aus 300 Millionen Naturfotografien ergeben. Sie wurden von Anadols personalstarkem Studio gespeichert.

Konkreter werden die „Nature Dreams“. Sie verwenden 1,3 Millionen Fotografien aus Nationalparks und lassen tatsächlich Berge, Wälder, Bäche und Sonnenuntergänge erkennen. Noch offensichtlicher als die abstrakten Arbeiten nähern sie sich dem gehobenen Kitsch an.

„Machine Hallucinations“ wurde 2021 als NFT für 1,2 Millionen Euro versteigert. Prints seiner Editionen sind bereits ab etwa 1200 US-Dollar zu haben, ebenso gibt es günstige NFT-Editionen für etwa 999 Euro.

So aufgeregt und auf das Visionäre pochend die technischen Fakten hinter dieser Kunst präsentiert werden, die Arbeiten selbst wollen weder aufregen, noch etwas kritisch hinterfragen. Sie sind Chillout-Kunst; und es ist nur konsequent, dass der Kunstpalast im Begleitprogramm auch Yoga-Sessions anbietet.

„Refik Anadol. Machine Hallucinations“, Kunstpalast Düsseldorf, bis 7 Mai

