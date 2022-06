Kunst- und Antiquitätenmesse in Maastricht Was die Tefaf auszeichnet, wo sie schwächelt

Kunstmesse Tefaf in Maastricht

Maastricht Die Rahmenbedingungen sind anders auf dieser Ausgabe der Kunst- und Antiquitätenmesse in Maastricht. Organisiert von The European Fine Art Foundation (Tefaf), sind die Stände nach zwei Jahren Zwangspause diesmal kleiner. Nicht alle Aussteller kommen mit dem neuen Format zurecht.

Colnaghi aus London enttäuscht mit einem im Vergleich zu früheren Inszenierungen eher spannungslosen Stand. Vor Großformaten von Hubert Robert tummeln sich beliebige Skulpturen diverser Epochen, vielleicht weil Hauptwerke der Malerei nicht erreichbar waren? Bei dem Skulpturenspezialisten wie Tomasso Brothers stößt der Messeflaneur auf kleine Andachtsbilder des 15. Jahrhunderts.

Stuart Lochhead aus London konnte eine französische Alabasterskulptur an ein Museum verkaufen. Die in ihrer Erscheinung absolut königliche Madonna ersetzte er durch eine italienische Skulptur, die gleichfalls immense Ausstrahlung besitzt. Sein nach innen blickender alter „Johannes, der Täufer“ wird von der Forschung keinem geringeren als Nino Pisano zugeschrieben. Nino war ein Bildhauer, der sich mit Psychologie auskannte.

Manche Stände verführen die Sinne und transportieren die Besucher in andere Welten wie etwa die Kent Galerie aus London. Sie ist auf höfische Kunstwerke des 13. bis 19. Jahrhunderts spezialisiert. Ihr Stand erinnert an persische oder osmanische Architektur mit Spitzbogenfenstern.

Entsprechend ist ihr Angebot: bestens erhaltene, farblich brillante und ästhetisch faszinierende frühe Keramiken wie eine sechseckige, meerblau glasierte Kachel aus dem 16. Jahrhundert, die mit schwarzen, surreal wirkenden Ornamenten und Zeichen dekoriert ist. Sie sieht aus wie ein Ausschnitt aus einem Dali-Gemälde.

Das 18-teilige Meissen Tee- und Kaffee-Service im Original Koffer mit bunten umlaufenden Chinoiserien ist das einzig komplett erhaltene Service der Porzellanmalerin. Die von der Meissener Manufaktur unabhängige und nicht durch

Werkverträge gebundene Auffenwerth-Werkstatt hat das Höroldt Erfolgsrezept kopiert und es zu einem eigenen Geschäftsmodell machen können. (Foto: Langeloh Porcelain) Anna Elisabeth Wald, geb. Auffenwerth

Keramik aus Renaissance und Barock standen jahrelang im Abseits. Jetzt zieht die sogenannte Majolika an mehreren Ständen die Blicke auf sich. Unübersehbar flankierte ein Paar monumentaler Prunkvasen von 1670 mit verschlungenen Schlangenhenkeln den Stand von Alberto di Castro aus Rom.

Bemalt mit Szenen aus Torquato Tassos Epos „Das befreite Jerusalem“, handelt es sich um die früheste, nachweisbar Arbeit des Keramikers Pietro Papi aus Urbania. Der Preis war nicht mehr zu erfahren. Ein Museum hatte sich die imposanten Stücke bereits reserviert. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um das Paar, das 2021 im Auktionshaus Dorotheum versteigert wurde.

Dort hatte kein anderer die Grandezza dieser Majolika-Arbeit erkannt. Das Wiener Auktionshaus verkaufte die damals schlecht restaurierte, teilweise bestoßene Keramik für 7680 Euro.

Aussteller leiden unter Einfuhrverbot von Elfenbein

Der auf Skulpturen und Reliefs fokussierte Kunsthandel Julius Böhler aus Starnberg zeigt ein imponierendes, kleines Majolika-Meisterwerk. Ein Teller aus der Manufaktur Deruta oder Gubbio von 1525 ist in leuchtenden Rot- und Grüntönen vollständig vom sogenannten Pfauenaugenmotiv überzogen. Er soll hier 78.000 Euro kosten.

Unter den Elfenbeinarbeiten sticht bei Böhler ein kleines Relief des Münchner Elfenbeinschnitzers Dominikus Steinhart aus dem späten 17. Jahrhundert hervor. Der „Raub der Europa“ kostet 135.000 Euro. Nicht die Bewunderung für diese detailreichen, fein gearbeiteten Kunstwerke ist geschrumpft, aber deren händlerische Freizügigkeit. Einige Aussteller beklagten die mit dem Artenschutz begründeten Einfuhrverbote in die USA und die bürokratischen Hürden für die Ausfuhr aus Deutschland.

Das manieristische Kunstkammerstück von 1608 ist eine der raren Arbeiten von Nikolaus Pfaff, eines Künstlers am Hofe Kaiser Rudolf II. in Prag. (Foto: Kunstkammer Georg Laue) Fratzenkanne

Da kann der Kunstkammerspezialist Georg Laue ein bisschen aufatmen. Für seine manieristische Fratzenkanne von 1608 mit maskenhaften Fantasiegesichtern interessiert sich ein europäisches Museum. Das außergewöhnliche Kunstkammerstück ist eine der raren Arbeiten von Nikolaus Pfaff, eines Künstlers am Hofe Kaiser Rudolf II. in Prag.

Pfaffs Name tauchte erstmals vor vierzig Jahren wieder auf, als Inventare in Prag wiedergefunden wurden. Der Künstler erlaubt sich in dem Schaustück viel: Er zeigt dem Sammler und dessen Gästen den blanken Hintern. Ganz im Sinne von: Die Freiheit kann ich mir als Künstler nehmen. Für solch außerordentliche, historisch belegte Kunstwerke liegt der Preis etwas höher als sonst.

Ein verhextes Pferd auf dem Stand von Böhler und Blumka

Verkaufen konnten Georg Laue und sein Kollege, der Skulpturenspezialist Sascha Mehringer, eine Buchsbaumskulptur von „Chronos“, geschnitzt von Balthasar Permoser. Den in die Luft springenden, geflügelten Gott der Zeit hatten die beiden Münchener vor etlichen Jahren der amerikanischen Sammlerin Hester Diamond verkauft. Sie mischte grandios Alte Kunst mit Pop Art. Noch vor der Auktion konnten sie dieses atemberaubende Meisterwerk aus dem Nachlass zurückerwerben.

Zurück zu Böhler. Den Stand teilt sich Böhler-Chef Florian Eitle seit 22 Jahren mit Anthony Blumka aus New York. Letzterer konnte ein Holzrelief in eine amerikanische Privatsammlung verkaufen, das ein seltenes Motiv zeigt: Der Heilige Eligius beschlägt ein Pferd. Das aber war vom Teufel in Gestalt einer Frau mit Klauen und Reißzähnen verhext worden. Dieses Relief von 1514 bis 1525, das Blumka Hans Thoman zuschreibt, kommt aus der Familiensammlung der Blumkas.

Von Verkäufen ist zwar vereinzelt zu hören, aber deutlich wird bei den Handelsblatt-Recherchen, dass etliche Aussteller nicht oder nicht genug verkauft haben. So hatten auf der vorzüglichen One-Man-Show des ukrainischen Futuristen Oleksandr Bohomazov am Stand von James Butterwick am Dienstag nur vier Arbeiten einen Punkt.

Der Künstler erlaubt sich in dem Schaustück viel: Er zeigt - hier nicht sichtbar - auch den blanken Hintern. (Foto: Oliver Berg/dpa) Georg Laue präsentiert die Fratzenkanne von Nikolaus Pfaff

Der Zeitpunkt im Juni wurde wegen Omikron gewählt und um die März-Messe nach zwei Jahren nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Doch der Termin liegt zu spät. Da haben die Moderne-Sammler ihr Budget schon auf der Art Basel ausgegeben. Die Sammler Alter Kunst verbringen den Juni in ihren Ferienhäusern und wollen nicht nach Maastricht reisen, erzählte Achim Neuse im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Zurückhaltung übten die Aussteller mit historischen Möbeln, weil sich ein Geschmackswandel abzeichnet. Die Zahl der höfischen Möbel von den großen Pariser Ebenisten der Epoche Louis-Seize wie etwa Jean Henri Riesener oder Jean-François Oeben ist überschaubar. Der Grund ist einfach: Die Nachfrage hat stark nachgelassen; Die Möbel sind keine Umsatzgaranten mehr. An diese Stelle rücken mehr und mehr ausgefallene, künstlerisch ambitionierte Entwürfe aus dem späten 19. Jahrhundert.

Ein Schreibschrank birgt Überraschungen

Den außergewöhnlichsten Schreibschrank bot der Mailänder Skulpturenspezialist Walter Padovani an. Öffnet man den Aufsatz des 350.000 Euro teuren Möbels aus der Zeit um 1800, erscheinen Dutzende dreidimensionale Porträtminiaturen aus der Hand des Kölner Wachsbossierers Caspar Bernhards Hardy.

Wie ein Schaustück inszenierte Adrian Alan aus London einen asiatisch anmutenden Bronzetisch von 1870 mit einer Cloisonnée-Platte. Hergestellt hat das exzentrische Möbel die Pariser Gießerei Ferdinand Barbedienne. Der Entwurf stammt von Eduard Lièvre, Frankreichs begehrtestem Designer des Japonismus.

Direkt gegenüber konterte Oscar Graf, ebenfalls aus London, mit der englischen Variante dieses Stils. Das schwarz lackierte Tischchen ist dem Architekten Edward Godwin, dem Urvater des englischen Japonismus, zugeschrieben. Der Preis bleibt ein Geheimnis, denn auch diese Arbeit war bereits reserviert.

Der Direktor der Kunstmesse Tefaf posiert auf dem ganz der zeitgenössischen Kunst verschriebenen Stand seiner Galerie. (Foto: Oliver Berg/dpa) Hidde van Seggelen

Das Herzstück der Tefaf bleiben die Gemälde Alter Meister. Auf diesem Gebiet findet man auf keiner anderen Messe und in keinem Auktionshaus diese Konzentration an hoher Qualität. Richard Green bot gleich drei Arbeiten von Pieter Brueghel d. J. an. Die dörflichen bzw. mythologischen Szenen des bis ins 17. Jahrhundert wirkenden Flamen waren mit 1 bis 3 Millionen Euro ausgepreist.

Schon lange nicht mehr unterbewertet sind die Gemälde der Römerin Artemisia Gentileschi. Ihr „Selbstporträt als Cleopatra auf dem Sterbebett“ von 1620 offerierte der Basler Gemäldehändler Jean-François Heim für 7,5 Millionen Euro.

Mit den beiden Porträts der sächsischen Herrscher „Friedrich der Weise“ und „Heinrich der Fromme“ von Lucas Cranach d. Ä. zieht Senger aus Bamberg die Aufmerksamkeit von Museen und Sammlern auf sich. Als Renaissancekünstler und Humanist hatte der Hofmaler aus Wittenberg ein besonderes Interesse an den Gesichtszügen der Dargestellten.

Eine Pranke als Waffe auf dem Stand von Runjeet Singh

Eine Überraschung aber ist die kleine Tafel des Kurfürsten Heinrich in Ritterrüstung. Das Gemälde war bis 2019 der Forschung unbekannt. Es war wahrscheinlich die Werkstatt-Vorlage für eine größere, repräsentativere Version von 1537, die zur Dresdner Gemäldegalerie gehörte und im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Beide Cranach-Werke sind im mittleren sechsstelligen Eurobereich angesiedelt.

Neuaussteller Runjeet Singh aus London ist auf Waffen aus Indien spezialisiert. Überraschend ist eine „Bagh Nakh“ genannte Leoparden-Pranke. Aus beweglichem Metall gearbeitet, zieht der Angreifer sie wie ein Handschuh über, um sich mit Metallkrallen zu wehren. Auch hier hat ein Museum Interesse angemeldet.

Nicht alles auf der Tefaf überschreitet preislich die 100.000 Euro. Schon für 4800 bot De Bakker Art aus Belgien zwischen mittelalterlichem Sakralgerät, Reliquiaren und ottonischen Steinreliefs einen goldenen Schmuck-Anhänger aus der Wikingerzeit an in Form eines Eimers.

Neben den Corona bedingten Verschiebungen, der kürzeren Laufzeit hat die Tefaf 2022 auch noch mit einem dritten Raubüberfall nach 2008 und 2010 zu kämpfen. Zwei Tage nach dem spektakulären Raubüberfall von Dienstag fehlt von den vier Tätern noch jede Spur. Die mit Vorschlaghammer und Pistolen bewaffneten jüngeren Männer erbeuteten Juwelen bei einem britischen Juwelenhändler.

Die Tefaf endet heute um 18 Uhr. Die Ausgabe 2023 soll wieder im März stattfinden.

