Kunstauktionen Kampf um Mackes Aquarelle

Das Berliner Auktionshaus Bassenge wird für seine Moderne-Offerte mit einem vollen Auktionssaal belohnt. Grafik und Handzeichnungen Alter Meister stimulieren Gebote aus aller Welt.

Das kleinformatige Aquarell aus dem Jahr 1912 ersteigerte ein Berliner Sammler für 39.000 Euro. (Foto: Galerie Bassenge) August Macke: „Drei Badende“

Berlin Diesmal waren es nicht die Alten Meister, sondern die Moderne Kunst, die in Berlin für einen vollen Saal und Überraschungspreise sorgte. In der Bassenge-Auktion vom 10. Juni waren Aquarelle von August Macke die Stars unter den Losen. Das nur 8,5 mal 14 cm große Blatt mit drei Badenden aus dem Jahr 1912 wurde von einem Berliner Sammler gegen drei Telefone für 39.000 Euro ersteigert.

Neun Telefone und zwei Saalbieter waren aktiv, als unmittelbar darauf das 24 mal 31 cm große Aquarell „Garten am Thunersee III“ ausgeboten wurde. Auf 120.000 Euro geschätzt, wurde es schließlich für 731.600 Euro (mit Aufgeld) von einem französischen Sammler ersteigert. Es ist eines jener stark begehrten Blätter aus dem Todesjahr 1914, die sich mit ihrem strahlenden Farbmosaik an die nach der Tunisreise entstandenen Gartenbilder anschließen.

Ein Berliner Sammler brach im Saal in Jubel aus, als er bei zwei Landschaftsgemälden des brandenburgischen Malers Karl Hagemeister mit 27.280 und 80.600 Euro der erfolgreiche Bieter war. Sie gehören zum museumswürdigen Spätwerk Hagemeisters. Der Mitgründer der Berliner Secession stellt in diesen furiosen Bildern die sturmgepeitschte Landschaft im Ausschnitt als kosmisch bewegtes Detail dar.

Mit den vom hessischen Handel gebotenen 93.000 Euro wurde der vollständige erste Jahrgang des 1919 erschienenen Mappenwerks „Die Schaffenden“ hoch bewertet. Kein Wunder, denn es handelt sich hier um die auf 25 Exemplare begrenzte Luxusedition mit 40 Grafiken vorwiegend expressionistischer Künstler.

Für wache Käufer gab es auch Trouvaillen. Zum Beispiel von Wilhelm Lehmbruck. Mehr als wohlfeil blieben mit Bruttopreisen von 3720 bis 5953 Euro sechs Akt-Radierungen. Sie erschienen in jeweils kleiner Auflage und sind vom Künstler signiert und bezeichnet. Signierte Lebzeitdrucke, die als Studien zum bildhauerischen Werk gelten, sind extrem rar.

Von den in der gesamten Auktionsfolge eingenommenen 5,1 Millionen Euro entfallen 2,4 Millionen auf die moderne und zeitgenössische Kunst. Die gleiche Summe wurde für die drei Versteigerungen Alter Kunst eingenommen. Hier war es die Grafik des 15. bis 19. Jahrhunderts, die Gebote aus aller Welt stimulierte. Dürer und Rembrandt waren selbstredend die am meisten gefragten Künstler.

>> Lesen Sie hier: Kleinmeister bleiben ein begehrtes Sammelgut

Für sie gab es kaum Rückläufe, wenn man von einem brillanten, mit 40.000 Euro allerdings hoch taxierten Abdruck von Rembrandts „Faust“-Radierung absieht. Sie ist im Nachverkauf mit vernünftigen 30.000 Euro ausgepreist.

Amerikanischer Handel übernahm die bekannte Dürer-Grafik für 24.800 Euro und damit zum Doppelten des Schätzpreises. (Foto: Galerie Bassenge) Albrecht Dürer: „Das Rhinozeros“

Von den Dürer-Blättern gingen die teuersten in den amerikanischen Handel, darunter das für 24.800 Euro verkaufte „Rhinozeros“. Auch bei Rembrandt reüssierte der US-Handel bei den stark umworbenen Hauptlosen. „Christus lehrend“ erzielte 27.280 Euro und das „Selbstbildnis mit dem Federbusch“ 23.560 Euro. Dagegen wurde ein brillanter Frühdruck der ovalen Radierung „Christus am Kreuz zwischen den Schächern“ für 24.800 Euro deutlich unter Taxe in eine Berliner Privatsammlung vermittelt.

Auch bei den Handzeichnungen gab es Blätter mit einer steilen Preiskarriere, allen voran die Federzeichnung eines niederländischen Kriegsschiffes aus dem Umkreis des Leidener Marinemalers Willem van de Velde. Das feine Blatt stieg von 1800 auf 22.300 Euro.

>> Lesen Sie hier: Handzeichnungen faszinieren immer mehr Sammler

Der niederländische Privatkäufer sieht darin wohl die Hand des Meisters. Zwei Zeichnungen des Rubens-Schülers Erasmus Quellinus, die vier weibliche Figuren als Allegorien der Fruchtbarkeit zeigen, stießen auf reges Interesse. Siegreich war mit 21.080 Euro eine flämische Stiftung. Der Schätzpreis belief sich auf 6000 Euro.

Gelegenheiten für den günstigen Nachverkauf

Zwei subtile Parkansichten von Hubert Robert in lavierter Federtechnik blieben unverständlicherweise unverkauft; ebenso das charakteristische Bildnis eines rauchenden Mannes des Haarlemer Genremalers Cornelis Dusart auf blauem Büttenpapier. Das sind Gelegenheiten zu deutlich reduziertem Nachverkaufspreis.

Bei den Gemälden gab es zwei Zuschläge, weil die Käufer sie wohl mit einem Künstler in Verbindung bringen konnten. Ein Knabenbildnis, das lediglich als „niederländisch“ katalogisiert war und einen Maler aus dem Umkreis Rembrandts vermuten lässt, überrundete mit 23.560 Euro demonstrativ seinen Schätzpreis von 1200 Euro. Geboten hatte ein Berliner Sammler.

Gleiches geschah mit einer klassizistischen Landschaft, die als „Deutsch, um 1780“ katalogisiert war. Sie wurde statt der taxierten 3500 Euro für 34.720 Euro einem Käufer aus Sachsen-Anhalt gegen vier Telefonbieter zugeschlagen. Die Komposition erinnert an Johann Christian Reinhardt und wäre mit dieser Bestimmung ein wahres Schnäppchen.

Mehr: Wege und Irrwege beim Ankauf von Dürer