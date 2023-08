Kunstkriminalität am British Museum Dieb in den eigenen Reihen

Die Informationen fließen spärlich. Doch immer mehr Details über die Diebstähle am Britischen Museum kommen ans Tageslicht. Direktor Hartwig Fischer trat zurück.

London Seit Jahren hat ein Kurator am Britischen Museum in London Objekte aus dem Lager des Museums gestohlen und teilweise über Ebay auf dem offenen Markt verkauft. Informiert wurde das Museum darüber spätestens 2021. Die Diebstähle reichen jedoch möglicherweise bis 2014 oder länger zurück. Dieser Skandal drang in den letzten Wochen langsam, aber mit immer mehr Details an die Öffentlichkeit und in die englischen Medien.

Der genaue Umfang des Diebstahls ist noch nicht bekannt. Da es sich mittlerweile um eine laufende Polizeiermittlung handelt, fließen Informationen nur spärlich. Es sollen sich wohl um circa 2000 kleinere Objekte aus allen Epochengehandelt haben, darunter Schmuck und Glass. Teilweise waren sie wohl auch nicht katalogisiert. Eine interne Revision begann das Museum schon 2021 und entließ in der Folge einen Mitarbeiter; aber all dies kam erst kürzlich an die Öffentlichkeit.

Nun wurde der öffentliche – und politische Druck – so stark, dass der derzeitige Direktor des Museums, Hartwig Fischer, zurücktritt. „Das British Museum ist eine wunderbare Institution und es war mir eine Ehre meines Lebens, es zu leiten“, betonte Fischer auf Nachfragen des Handelsblatts. Er habe in den letzten sieben Jahren das Privileg gehabt, „mit den talentiertesten und engagiertesten Beamten zusammenzuarbeiten“. Doch nun sei er leider zu dem Schluss gekommen, dass seine Anwesenheit eine Ablenkung darstelle. „Das ist das Letzte, was ich wollen würde.“

Der stellvertretende Leiter ist beurlaubt. Fischer allerdings gab seinen Rücktritt bereits früher im Jahr bekannt. Damals war er auf 2024 angelegt. Auch hier munkelte man schon über die Gründe. Geplant war dieser Weggang nicht.

Hartwig Fischer, ein deutscher Kunsthistoriker und Museumsmann, war der erste ausländische Direktor der Institution seit 1866. Im Vergleich zu seinem beliebten Vorgänger Neil MacGregor war Fischer eher zurückhaltend.

Laut Aussagen des Museums war er vor allem mit einem groß angelegten Plan von Renovierungen beschäftigt, die aber noch nicht publik sind. Vor seiner Amtsannahme 2016 war Fischer vier Jahre lang Generaldirektor der Staatlichen Sammlungen in Dresden und davor Direktor des Museum Folkwang in Essen.

Widerstreitende Positionen zum Parthenon-Fries

Publikumswirksam waren in seiner Londoner Zeit Aussagen zum Schicksal des Parthenon-Frieses. Im Streit mit Griechenland um die Rückgabe des berühmten Marmor-Frieses hielt er strikt an der rechtlichen Position der Briten fest, dass das Museum die Arbeiten nicht zurückgeben könne. Das war erstaunlich. Denn zu dieser Zeit stand George Osborne, Politiker und ehemaliger Schatzkanzler in der Regierung von David Cameron, schon in Verhandlungen mit der griechischen Regierung.

Osborne suchte als Leiter des Aufsichtsrates im British Museum eine diplomatische Lösung. Diese Verhandlungen finden weiterhin statt, sind aber umstritten.

Die große Frage ist, wie es mit dem Museum weitergeht. Das British Museum ist eines der bedeutendsten und größten Museen der Welt. Die alten Gebäude müssen saniert werden. Daher braucht es viel Geld. Das schafft an sich schon Probleme, da es Sponsorengelder anziehen muss. Vor allem aber hat es mit einer Vergangenheit umzugehen, die von Imperialismus und Kolonialismus geprägt ist. Die Zahl potenzieller Restitutionen unter den acht Millionen Objekten ist hoch.

In jedem Falle zeigt sich mit diesem Skandal, dass das Argument, dass alle Objekte am besten in London bleiben, weil sie hier besser geschützt sind als in möglichen Ursprungsländern, nicht mehr zieht. Die Ernennung des nächsten Direktors und die Position, die Osborne weiterhin im Museum innehaben wird, werden zeigen, in welche Richtung sich das Museum in den nächsten Jahren bewegen wird. Und ob es seinen nun sehr angegriffenen Ruf wiederherstellen kann.

