 Kunstmesse: Bridget Finn übernimmt die Führung der Art Basel Miami Beach

Seit einem Jahr war die Art Basel Miami Beach ohne eigene Direktion. Jetzt tritt die gut vernetzte Kuratorin Bridget Finn an.

Die neue Direktorin der Art Basel Miami Beach tritt ihre Stelle im September an. (Foto: Nick Hagen) Bridget Finn

Wiesbaden Die neue Direktorin der Art Basel Miami Beach heißt Bridget Finn (40). Damit hat nach der Muttermesse in Basel auch die letzte der vier Art Basel-Messen eine eigene Leitung erhalten.

Nach der Ernennung von Noah Horowitz als CEO aller Messen war der Posten im letzten Jahr vakant geworden, da sein Vorgänger Marc Spiegler als Global Director auch für die beiden ältesten Ausgaben in Basel und Miami Beach zuständig war. Die Messen in Hongkong und Paris haben jeweils von Beginn an eine eigene Führung.

In ihrer neuen Position wird Finn wie die anderen Messeleiter an Vincenzo de Bellis berichten, der als Direktor für die Messen und Ausstellungsplattformen der Art Basel fungiert. Finn wird ihr Amt im September 2023 antreten und ihren Sitz in in New York haben.

Finn ist Kuratorin und Partnerin in der Detroiter Galerie Reyes I Finn. Sie ist Kuratoriumsmitglied der Independent Curators International (ICI) und der New Art Dealers Alliance (NADA). Zuvor war sie für die New Yorker Galerien Mitchell-Innes & Nash und Anton Kern in verschiedenen Positionen tätig.

Bridget Finn war Mitbegründerin des Kunstraums Cleopatra's in Brooklyn, der von 2008 bis 2018 aktiv war. 2022 initiierte sie eine Benefiz-Auktion bei Christie's in New York zugunsten der STXBP1 Foundation. Hinter dem Kürzel verbirgt sich die seltene und bisher unheilbare Krankheit Enzephalopathie. Finns 2020 geborene Tochter leidet unter der Genmutation.

