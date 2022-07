Kunstmesse Die Art Basel hat einen neuen Direktor

Die Art Basel-Organisation schafft eine neue Management-Position unterhalb von Marc Spiegler. Der soeben gekürte Direktor soll die Präsenz der Kunstmesse in neuen Märkten vorantreiben und das Kerngeschäft der Art Basel-Messen ergänzen.

Der Italiener soll die Leitungsteams der vier Art Basel-Messen in Basel, Paris, Hongkong und Miami Beach leiten. (Foto: Pierre Ware) Vincenzo de Bellis

Wiesbaden Die Art Basel verstärkt sich personell. Vincenzo de Bellis bekleidet ab August die neu geschaffene Position des Direktors für Messen und Ausstellungsplattformen. In seiner neuen Funktion wird der Italiener laut einer Pressemitteilung die Leitungsteams der vier Art Basel-Messen in Basel, Paris, Hongkong und Miami Beach leiten.

De Bellis war bis 2016 Direktor der Mailänder Kunstmesse Miart und zuletzt Kurator am Walker Art Center in Minneapolis sowie Leiter von Italics, einem nomadischen Ausstellungsformat von über sechzig italienischen Galerien.

In Basel berichtet er direkt an Global Director Marc Spiegler und soll eine wesentliche Rolle spielen „bei der künftigen Entwicklung der Art Basel und der Ausweitung ihrer Präsenz in neuen Märkten durch Aktivitäten, die das Kerngeschäft der weltweit führenden Kunstmessen ergänzen.“