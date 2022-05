Kunstmesse Tefaf New York: Nur noch im Frühjahr

Der New Yorker Ableger der Maastrichter Tefaf hat eröffnet. Gleichzeitig wird bekannt, dass die zweite Ausgabe im Herbst entfallen soll.

Das 2022 entstandene Acryl-Gemälde findet sich auf dem Stand von Hauser & Wirth. (Foto: Fredrik Nilsen; Hauser & Wirth) Charles Gaines „Numbers and Trees: London Series 2, Tree #5, Falcon Highwalk“

New York Die beiden kommenden Wochen verlangen Marktteilnehmern in New York eine besonders robuste Kondition ab. Neben einem vollgepackten Auktionskalender werben sieben Messen, vor allem für junge und jüngste Kunst aus aller Welt, in selten gesehener Dichte um Aufmerksamkeit.

Da ist die Kunst- und Antiquitätenmesse Tefaf (The European Fine Art Foundation) in der Park Avenue Armory ein willkommener Ruhepol. Der erst im Herbst 2016 an den Start gegangene kleine Ableger der Maastrichter Spitzenmesse ist durch die Qualität des Angebots und das kenntnisreiche Publikum für Händler erste Wahl. Und auch Künstler finden eine Vertretung auf dieser Messe wichtig.

Noch bis zum Dienstag lässt sich wie gewohnt im Zeughaus auf der Upper Eastside unter moderner und zeitgenössischer Kunst, Juwelen, Antiken, etwas Stammeskunst sowie viel Design wählen. 91 internationale Tophändler sind in dem Gothic Revival Stil errichteten Gebäude vertreten.