Kunstmessen Kopenhagen: Kaufwillige Sammler in einem Nischenmarkt

Dieses Mischwesen passt gut in den Vergnügungspark Tivoli, den die Messe Chart mit Skulpturen zum Thema Natur und Fabel bespielt. Quelle: Jan Søndergaard / Andersen’s, Copenhagen

Kopenhagen Auf den beiden Kunstmessen in Kopenhagen schien vergangenes Wochenende die Welt noch in Ordnung zu sein. Nichts war von der allgemeinen Untergangsstimmung, die Private und Unternehmer aktuell umtreibt, zu merken. Genügend Sammler tummelten sich und füllten sowohl die etablierte nordische „Chart Art Fair“ , wie auch die junge, sich international positionierende „Enter Art Fair“. Rote Punkte und zufriedene Galeristen lassen durchgehend auf gute Umsätze schließen.

Die Chart Art Fair ist ganz auf den nordischen Raum fokussiert. Sie besteht seit zehn Jahren und lässt skandinavische Galerien nur auf Einladung zu. Sie präsentiert sich in der Kunsthalle mit 40 Galerien verspielt und zugleich elegant. Elegant, da die alten Räume die Präsentation vor allem von Einzelposition nahelegen. Verspielt, weil es oft um die nordische Natur- und Sagenwelt geht - auch mit subtilem Humor.

Thorbjøn Sørensen zeigt eine Soloausstellung seiner übergroßen Wasserfarbzeichnungen, die Details der Natur, etwa Pilze, lebendige und tote Vögel monumentalisieren. Der Norweger wird von der Osloer Galerie OSL vertreten.

Viel konzeptueller versteht sich Hildigunnur Birgisdóttir aus Reykjavík, die von der Galerie i8 gezeigt wird. Banale Plastiktüten reduziert sie auf ihre Materialität und Ästhetik, wenn sie diese als skulptural Objekte sparsam an Haken aufhängt (je 3500 Dollar).

Für den auswärtigen Besucher, der nicht oft mit skandinavischer Kunst zu tun hat, ist es erfrischend, eine Messe zu sehen, die eine klare visuelle Identität entwickelt hat. Eine, die nicht auf der ganzen Welt repliziert werden kann. Die Kunst lädt in Fantasiewelten ein. Hier wird oftmals kritisch vor allem der Umgang mit der Natur und unsere Position in ihr hinterfragt.

Eine Kollaboration mit dem Tivoli Park, einem der ältesten Freizeitparks auf der Welt, in der Skulpturen in den Vergnügungspark integriert wurden, verstärkt die Verbindung von Natur, Kunst, Spiel und Alltag. Eine gelungene Erweiterung des Ausstellungsraumes in die Stadt.

Auf der Enter Art Fair stellte Stefan von Bartha Marina Adams’ abstraktes Gemälde “See-Line Woman 11” (m.) vor und die Keramikgefäße von Athene Galiciadis (li.). Quelle: von Bartha Gallery Auftritt der Galerie von Bartha:

Ganz anders gibt sich die erst vier Jahre alte Enter Art Fair. Sie ist in einer alten Industriehalle, der Tunnelfabrik, untergebracht, weit außerhalb im Nordhafen. Inmitten von Bürogebäuden und Hafenanlagen sucht man lange, bis man die recht kommerzielle Messe mit ihren rund 80 Ausstellern erreicht.

Dort erwarten die Besucherin wieder die oftmals recht wackeligen nullachtfünfzehn Stände und Wände, die man vielerorts vorfindet. So ist es auch mit der Kunst und man muss schon genauer schauen, um neben Wanddekoration anspruchsvolle Arbeiten zu finden.

Anspruchsvollere Arbeiten

Diese wird zum einen von den Kopenhagener Galerien präsentiert, die die Messe mit einem internationalen Programm unterstützenwollen, wie zum Beispiel Nicolai Wallner oder auch Martin Asbæk. Die junge Brigade Gallery, die ein internationales Programm in einem ehemaligen Pornokino zeigt, braucht internationale Besuchergruppe, um ihre Kunst abzusetzen. Auf der Messe und in der Galerie zeigt sie neue „Post-Internet“-Gemälde der hippen Amerikanerin Petra Cortright.

Unter den internationalen Galerien stellen die Deutschen mit 21 Teilnehmern das stärkste Kontingent. Heike Strelow aus Frankfurt konnte bereits in den ersten Messestunden eine Bodenskulpturen aus Edelstahl des Künstlerpaares Winter / Hoerbelt verkaufen.

Bestseller: Junge Kunst

Eigen + Art aus Berlin und Leipzig stellen gleich drei junge deutsche Positionen vor. Das passt zu dem Einstiegscharakter der Messe, bei der sich Kunst unter 10.000 Euro am einfachsten verkaufen lässt. Die Direktorin Franziska Jaster beschreibt die Atmosphäre als sehr lebendig. Hier überzeugen vor allem die Objekte von Maja Behrmann, deren Arbeiten zwischen 2000 und 7200 Euro kosten.

Ebenfalls angetan ist der Berliner Philipp Haverkampf von der Galerie Haverkampf Leistenschneider. Er ist vor allem an der Offenheit der Sammler aus Dänemark, aber auch aus Schweden und Norwegen interessiert, die die Enter Art Fair zahlreich besuchen. „Wir machen gerne Messen, die eine Nischenposition haben, aber ein starkes Sammlerpublikum. Das funktioniert für uns gut,“ sagt er dem Handelsblatt.

Stefan von Bartha geht sogar noch weiter. Er hat sogar kürzlich eine Dependance in Kopenhagen eröffnet, neben dem Hauptsitz der Galerie in Basel. Auf der Messe konnte er bereits zwei Keramikskulpturen der Schweizerin Athene Galiciadis verkaufen. Ihn fasziniert an der Stadt die Neugier, mit der die Menschen und Sammler Kunst begegnen. Mit dieser Einstellung ist er nicht allein.

