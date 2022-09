Marketing auf dem Kunstmarkt Sotheby's magische Formel

Sotheby’s hat ein neues Format eingeführt. Mit „Artist’s Choice“ verschafft sich das Auktionshaus einen Kanal für atelierfrische Kunst.

Ein Werk der Künstlerin kommt von ihrer Galerie Jeffrey Deitch, die als experimentierfreudige Galerie im Mittelmarkt gilt (Ausschnitt). (Foto: Martin Parsekian) Kennedy Yanko

New York Nun wird Sotheby’s auch in den Primärmarkt einsteigen. In der hippen New Yorker Auktion „Contemporary Curated“ bieten am 30. September sieben gefragte Talente erstmals ihre studiofrischen Werke an. Die Schätzpreise bewegen sich zwischen 15.000 und 120.000 Dollar.

Mit dem „Artist’s Choice“ genannten neuen Format soll Künstler und Künstlerinnen und ihren Galerien die Gelegenheit geboten werden, selbst eine aktive Rolle beim Aufbau ihres Marktes zu spielen. Die Künstler werden mit der Aussicht gelockt, dass 15 Prozent des Hammerpreises, gemeinsam von Sotheby’s, dem Künstler und der Galerie gezahlt, einer wohltätigen Organisation ihrer Wahl zugeführt werden.

Der Fotograf Todd Gray etwa kündigte an, damit seine Künstlerresidenz Sedabuda School in Ghana zu unterstützen, die Bildhauerin Kennedy Yanko will sich mit „Free a Girl“ gegen internationale Kinderprostitution engagieren.