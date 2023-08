Messe Seoul: Keine Steuer auf Kunstankäufe

Seoul gilt als kunstaffin. Hier rechnet sich die Messe „Frieze“ gute Chancen für Verkäufe aus. Ihr Trick: sie mischt etablierte Künstler mit aufstrebenden Talenten.

Die Kunstmesse "Frieze" in Seoul zieht ein junges Publikum mit junger Kunst an. Quelle: Frieze 2022 Die erste Ausgabe:

London In Europa kündigt sich die Herbstsaison vor allem mit Galerieneröffnungen an. Die großen Messen für zeitgenössische Kunst, etwa „Frieze“ in London und „Paris + par Art Basel“ in Paris, stehen erst im Oktober an. In den USA und Asien hingegen beginnt schon der September mit zwei Messen, die gleichzeitig an den Start gehen.

In New York spricht das breite Programm der „Armory Show“ vor allem amerikanische Kunden an. Sie wurde gerade erst von Endeavour, der Muttergesellschaft der Frieze Messen, aufgekauft. Von 6. bis 9. September geht auch „Frieze Seoul“ zum zweiten Mal an den Start. Die Messe war erst im letzten Jahr in Partnerschaft mit der alteingesessenen koreanischen Messe „Kiaf“ ins Leben gerufen worden.

War das Gesamtergebnis der Eröffnungsmesse zwar nicht eindeutig positiv – einige Galerien verkauften wohl gar nichts - reicht der anhaltende Rummel um Südkoreas Attraktivität doch, um Aussteller anzuziehen.