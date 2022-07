Missmanagement in Kassel Documenta 15: Angesehene Künstlerin zieht ihren Film von der Documenta ab

Düsseldorf Nel ist Hirte in den spanischen Bergen mit einer riesigen Social Media-Fan-Gemeinde. Er offeriert „Blockchain fähigen Coincheese, bakterienbasiert und werte-bewusst in einem initial offering“. Eine KI zur Geruchserkennung wird erfunden, bevor der „Smart Cheese“ im „Lactobazillus-Planetarium“ landet.

Diese humorvolle Szene stammt aus der Einkanal-Installation „Animal Spirits“. Erfunden, gedreht, vertont, geschnitten und vieles mehr hat sie Hito Steyerl. Der 24-Minuten-Film war die künstlerisch und ästhetisch anspruchsvollste Arbeit der ganzen „documenta fifteen“ (d15).

Produziert wurde der Film mit Inland, einer Kooperative, „die sich mit Kunst, Territorium und sozialem Wandel beschäftigt“, heißt es im d15-Katalog. Zu sehen waren die „Tierischen Instinkte“ im Naturkundemuseum Ottoneum. Doch nach berechtigten Antisemitismusvorwürfen und fortgesetzt dilettantischem Handling durch das Leitungskollektiv Ruangrupa und die Documenta-Führung hat Hito Steyerl genug.

Die herausragende Videokünstlerin und Professorin zog ihre Teilnahme an der d15 in Kassel vergangenen Freitag zurück. Die 56-Jährige begründet diesen Schritt der dpa gegenüber mit dem Rückzug von Meron Mendel.

Der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank hatte der Documenta-Leitung Untätigkeit vorgeworfen - nachdem ein Banner mit antisemitischen Klischees entdeckt und abgebaut worden war - und erklärt, den Organisatoren nicht länger als Berater zur Seite zu stehen.

Das Video untersucht ironisch und unterhaltsam globale Finanz- und Warenflüsse, Arbeitsverhältnisse und Machtgefüge. (Foto: Hito Steyerl; VG Bild-Kunst, Bonn 2022) Hito Steyerl „Animal Spirits“

Steyerl schrieb ihrerseits laut dpa in einer Mail an die Kunstausstellung: Sie habe kein Vertrauen in die Fähigkeit der documenta-Verantwortlichen, Komplexität zu vermitteln und zu übersetzen. „Dies bezieht sich auf die wiederholte Weigerung, eine nachhaltige und strukturell verankerte inklusive Debatte rund um die Ausstellung zu ermöglichen, sowie auf die faktische Weigerung, Vermittlung zu akzeptieren.“

Damit entgeht dem Publikum ein Film, der so ironisch wie unterhaltsam globale Finanz- und Warenflüsse, Arbeitsverhältnisse und Machtgefüge untersucht. John Maynard Keynes‘ Überlegung aus dem Jahr 1936 zu den titelgebenden „Animal Spirits“ besagt, dass Wirtschaftsmärkte durch Gefühle wie Gier, Furcht und Egoismus außer Kontrolle geraten.

Den britischen Makroökonomen Keynes spielt der wandlungsfähige Schauspieler Mark Waschke. Biennale-Besucher erinnern sich an ihn, wie er bereits in einem früheren Film von Hito Steyerl einen gerissenen Mitarbeiter der Deutschen Bank verkörperte.

Rasant geschnittene Bilder mit wirtschaftstheoretischem Hintergrund

Es ist hinreißend zu sehen, wie diesmal aus dem steifen Wirtschaftswissenschaftler im Dreiteiler ein entflammter wilder Tänzer wird, der seinen Emotionen freien Lauf lässt. Und das vor dem symbolträchtigen Hintergrund des Berliner Olympia Stadions.

Vor dieser wirtschaftstheoretischen Folie reflektiert „Animal Spirits“ mit mehreren Erzählsträngen den jüngsten Aufstieg der Kryptowährungen genauso wie die Homeoffice-Pflicht oder die Absurditäten einer Reality Show. In rasant geschnittenen Bildern erfährt der Betrachter, wie Nel, der spanische Hirte, im asturischen Gebirge eine „Shepard School“ gründet und die Losung ausgibt „Sei der Alphawolf“.

Aus dem steifen Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes wird im Video ein entflammter wilder Tänzer, der seinen Emotionen freien Lauf lässt. (Foto: Hito Steyerl; VG Bild-Kunst, Bonn 2022) Hito Steyerl „Animal Spirits“

Der 24 Minuten-Loop wird in einer Lascaux nachempfundenen Urzeit-Höhle projiziert. In Acrylkugeln wachsen Pflanzen und Bakterien auf feuchter Erde, die auch im gefilmten Lactobazillus-Planetarium vorkommen. Alle bekommen ihr Fett weg: Die Leistungsgesellschaft und ihre Verweigerer, die SUV-Fahrer, die „Öko-Faschisten“ und ebenso die kreuzbraven Schafzüchter in Spanien. Eingebettet ist der Fluss sich überlagernder Bilder und Computergrafiken in mitreißende digitale Rhythmen.

Wer die höchst empfehlenswerte Analyse unserer hochtechnisierten Gesellschaft sehen möchte, hat nach dem Abbau in Kassel nur in Korea Gelegenheit dazu. Das Museum of Modern und Contemporary Art in Seoul hat den Film mitfinanziert und zeigt ihn bis 18. September.

Aber ab 22. September läuft er dann im Universalmuseum Joanneum in Graz. Dort zeigt die essayistische Dokumentarfilmerin Steyerl zwei weitere Arbeiten unter dem Titel „Animal Spirits“.

Hito Steyerl beweist mit dem Rückzug aus Kassel wiederholt Konsequenz im Denken und Handeln. So berichtete das Magazin „Der Spiegel“, dass die Künstlerin vor Kurzem eine Arbeit aus der Julia Stoschek Collection zurückgekauft habe.

Der Grund: Das Vermögen der Familie Stoschek beruht auf Geschäften des „Wehrwirtschaftsführers“ Max Brose. Der Unternehmer hatte in der Zeit des Nationalsozialismus Zwangsarbeiter beschäftigt. Julia Stoschek ist seine Ururenkelin. Die Sammlerin leugnet das nicht und informiert auch auf ihrer Website darüber. Doch für Hito Steyerl ist die Familiengeschichte ein Kontext, in dem sie ihr Werk nicht sehen möchte.

