 Mittelmarkt für Altmeister: Wie Christie's Kenner und Einsteiger lockt

New York Eine Auktion ganz ohne Reserven, da kribbelt es sowohl bei Händlern als auch bei Schnäppchenjägern; die Kauflust steigt rasant. Die Reserve ist der zwischen dem Auktionshaus und dem Einlieferer vereinbarte Mindestpreis, unter dem das Objekt nicht verkauft wird.

Wieder einmal wagte der 83-jährige Schweizer Investor und Finanzier Jacob („Jacqui“) Safra, Spross der internationalen Bankiers-Dynastie, 73 Gemälde aus seiner riesigen Sammlung Alter Meister auf diese Weise zu verkaufen. Christie’s hatte bereits im Januar 76 seiner Gemälde zu 18,5 Millionen Dollar zugeschlagen. Handelte es sich damals um bekannte Namen von der holländischen und flämischen Renaissance bis hinauf ins 19. Jahrhundert, wurden am 24. Mai vor allem vergessene Maler und vage Zuweisungen an lokale Schulen versteigert. Die Schätzpreise begannen schon bei 3000 Dollar.

Safra hatte vor allem in den 1990er-Jahren auf internationalen Auktionen eingekauft und vieles sofort ungereinigt und unrestauriert ins Kunstlager verbannt. Heute schätzen Händler das, denn unter manchem vergilbten Firnis könnten nach der Reinigung attraktive Details zum Vorschein kommen.

Christie’s Starauktionator Adrien Meyer, der üblicherweise die New Yorker Abendauktionen dirigiert, versprach: „Jedes einzelne Los wird verkauft werden“. Und er fackelte nicht lange. Wenn sich beim Aufruf kein Interesse zeigte, wurde der Preis sofort halbiert. Wie etwa bei Antoine Vollons Blumen- und Früchtestilleben.

Vollon war gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein gefragter Modemaler in Paris, der sich von holländischen Werken des 17. Jahrhunderts inspirieren ließ. Safra hatte im Mai 1995 in New York taxgerechte 46.000 Dollar bewilligt; jetzt brachte der weitgehend in Vergessenheit geratene Maler gerade mal 5292 Dollar, einen der niedrigsten Zuschläge des Tages. Die Taxe hatte noch bei 8000 bis 12.000 Dollar gelegen.

Das koloristische Meisterwerk erzielte in Christie's regulärer Altmeisterauktion 478.000 Euro. (Foto: Christie's Images Ltd. 2023) Giuseppe Vermiglio „Christus vor Pilatus“

Nicht nur hier musste Verkäufer Safra einen Verlust verkraften. Ein vergilbtes Stillleben mit Musikinstrumenten des Flamen Jean-Baptiste van Moerkercke hatte ihn 1992 auf einer Auktion in Monaco noch 333.000 Francs gekostet. Der Telefonbieter mit der Nummer 1422 nahm es ihm nun schon bei 10.080 Dollar inklusive Aufgeld ab. Das war die Hälfte des unteren Schätzpreises.

Derselbe Bieter griff bei fünf weiteren Losen günstig zu; etwa beim lieblichen Bildnis einer Schäferin des Utrechter Malers Paulus Jansz. Moreelse. Das Porträt wurde im 18. Jahrhundert als Werk Peter Paul Rubens“ gehandelt. Es kostete nur 32.760 Dollar mit Aufgeld. Die Erwartung hatte bei 60.000 bis 80.000 Dollar gelegen.

Aber es gab auch einige Verteilungskämpfe: Sieben Internet- und zwei Telefonbieter warben um Hendrik van Minderhouts großformatige Rheinlandschaft. Safra hatte sie im Januar 2015 bei Sotheby’s erfolglos mit einer Schätzung von 250.000 bis 350.000 Dollar angeboten. Jetzt erwartete Christie’s höchstens 120.000 Dollar. Sie spielte immerhin 138.600 Dollar mit Aufgeld ein.

Insgesamt brachte die Auktion dank internationaler Beteiligung 3,3 Millionen Dollar ein und wurde wie vorausgesagt zu 100 Prozent abgesetzt. Teuerstes Bild ist aber kein Alter Meister, sondern ein moderner. Eine kleine Landschaft um Sèvres von Jean-Baptiste Camille Corot konnte sich ein Onlinebieter in Kansas erst weit über der höchsten Erwartung bei 352.800 Dollar sichern. Der obere Schätzpreis lag bei 80.000 Dollar.

Christie’s reguläre Altmeisterauktion im unteren Marktsegment am folgenden Morgen brachte weitere 3 Millionen Dollar mit einer Zuschlagsrate von 78 Prozent ein. Hier stieg Giuseppe Vermiglios koloristisches Meisterwerk „Christus vor Pilatus“ auf 478.000 Euro.

Sotheby’s wiederum nahm am 25. Mai für zwei Auktionen 6,4 Millionen Dollar ein. „Wir sehen weiterhin globales Interesse für Alte Meister und das 19. Jahrhundert“, beobachtet Christopher Apostle, der Leiter von Sotheby’s Abteilung Alter Meister.

