Moderne und zeitgenössische Kunst Keine Flaute für Spitzenkunst bei Ketterer

Ketterer setzt an zwei Auktionstagen 36 Millionen Euro um. Für fünf Gemälde fällt der Hammer über der Millionengrenze. Inflation und negative Wachstumsprognosen bremsen jedoch die Kauflust für das preiswertere Angebot.

Die große Leinwand von 1962 wurde von einem internationalen Kunst-Trust für 1,6 Millionen Euro (mit Aufgeld) übernommen. (Foto: Ketterer Kunst; VG Bild-Kunst, Bonn 2023) Ernst Wilhelm Nay „Motion“

München Der Glaube an die Kunst als schönste Investition existiert für Top-Kunstwerke anscheinend auch in der momentanen krisengeschüttelten Weltsituation. Als Auktionator Robert Ketterer das kraftvolle Gemälde „Motion“ von Ernst Wilhelm Nay zur Taxe von 400.000 Euro aufrief, machten sich noch einige deutsche Interessenten Hoffnung. Schauplatz war die Auktion mit ausgewählten Werken der Moderne und Gegenwartskunst am Abend des 9. Juni 2023.

Die große Leinwand von 1962 war vor elf Jahren bei Grisebach für 300.000 Euro verschmäht worden. In den letzten zehn Jahren ist der Kölner Nachkriegskünstler allerdings in die preisliche Oberliga aufgestiegen. Nun übernahm ein internationaler Kunst-Trust die farbintensive Arbeit für 1,6 Millionen Euro (alle Preise inkl. Aufgeld).

Dass die Investoren auf der Suche nach Anlage-Objekten waren, verdeutlicht auch ihr Engagement beim Top-Los der Auktion. Alexej von Jawlenskys „Mädchen mit Zopf“ mit der leuchtend grünen Haut und den markanten Mandelaugen ist Meisterwerk und Schlüsselwerk zugleich. Explosiv im Malduktus, introvertiert in der Komposition, verkörperte das Gemälde von 1910 die Erfindung des Expressionismus und Jawlenskys Hinwendung zu seinen berühmten Köpfen.

Vor 15 Jahren hatte der Schweizer Einlieferer das Bildnis bei Christie´s New York für 3,6 Millionen Euro ersteigert. Wenig darunter lag bei Ketterer die Taxe. Jetzt erwarb es ein deutscher Sammler für 6,4 Millionen Euro. Das ist der dritthöchste Auktionspreis für Jawlensky; und auf dem deutschen Auktionsparkett das teuerste Werk der Saison.

Im Spitzensegment ist keine Zurückhaltung spürbar. Noch drei weitere Male kletterten die Zuschläge in den siebenstelligen Bereich. Franz Marcs, von der Idee der kosmischen Harmonie beseelte Papierarbeit „Grünes Pferd“ von 1912 wurde für rund 2,5 Millionen Euro in eine US-amerikanische Sammlung weitergereicht.

Die Papierarbeit von 1912 wurde für rund 2,5 Millionen Euro in eine US-amerikanische Sammlung weitergereicht. (Foto: Ketterer Kunst) Franz Marc „Grünes Pferd“

Max Liebermanns sommerlich flirrende, impressionistische „Große Seestraße am Wannsee“ pushten Berliner Sammler zum Erstaunen der Anwesenden im Saal von taxierten 400.000 auf 1,7 Millionen Euro. Und drei Losnummern danach sorgte Max Pechsteins von Edward Munch inspirierte, malerische Liebeserklärung an seine Lebensgefährtin Lotte für ein langes Bietgefecht. „Die Ruhende“ (1911) war Anfang des Jahres noch von der Nationalgalerie Berlin an die Erben des von den Nazis gepeinigten jüdischen Rechtsanwaltes Ismar Littmann restituiert worden. Nun erlöste das Bild durch das Gebot eines deutschen Sammlers 2,2 Millionen Euro.

Mit einem Umsatz von 36 Millionen Euro für die Abend- und Tag-Auktionen mit Moderne und zeitgenössischer Kunst hat Ketterer ein starkes Ergebnis erzielt. Aber unterhalb der Kategorie der Meisterwerke wurden unübersehbar die Zeichen von Zurückhaltung deutlich. „Wir alle werden auf dem Kunstmarkt eine kleine Delle hinnehmen müssen“, sagte Firmeninhaber Robert Ketterer dem Handelsblatt.

Für viele der zwischen 100.000 und 150.000 Euro taxierten Angebote wie etwa Louis Sutters geisterhafte Zeichnung „Ceux qui récoltent“, für Otto Dix „Stillende“ oder A.R. Pencks „Stier und Nashorn“ fiel der Hammer im Taxenbereich.

Preisliche Dynamik dagegen zeigten mit einem Erlös von 406.400 Euro Sean Scullys Blockstreifen-Gemälde „Samar“, Katharina Grosses frühe Leinwände mit Erlösen von 280.000 und 300.000 Euro sowie Georg Baselitz „Zwilling“. Das auf 120.000 Euro geschätzte Gemälde wurde für 292.000 Euro weitergereicht.

Die Kauflust im preislich moderateren Bereich scheint durch Inflation und negative Wachstumsprognosen gebremst. Das zeigte vor allem die darauffolgende Tagauktion mit Gegenwartskunst. 50 von 123 aufgerufenen Losen gingen zurück.

Das in den für Mueller typischen gedeckten Farben wiedergegebene Mädchenbildnis wechselte für 825.500 Euro den Besitzer. (Foto: Ketterer Kunst) Otto Mueller „Mädchen auf dem Kanapee“

Zur Taxe von 60.000 Euro löste das Relief „Mann und Frau“ des Marktlieblings Stephan Balkenhols keine Begehrlichkeit aus. Reserviertheit auch beim Documenta-Künstler Cuno Gontschior. Seine rote Leinwand „Vibration Rot-Gr-Bau-Vio“ von 1967 ging bei geschätzten 20.000 Euro wieder zurück.

Gontschior hat auf dem Markt bislang keinen Sprung wie etwa Raimund Girke gemacht. Girke hingegen, der in den Messe-Kojen des Galeristen und Einrichtungsgurus Axel Vervoort hängt, verzeichnete mit 114.000 Euro für die Leinwand „Großes Weiß“ von 1969 das Dreifache der Taxe.

Gefragt waren auch bei der Tag-Auktion nur überzeugende Arbeiten. Karl Hartungs amorphe Bronze „Durchbrochene Form“ von 1950 etwa machte einen Satz von 40.000 Euro auf nicht ganz 110.000 Euro. Günther Förgs große, farblich tänzelnde Kreide-Zeichnung „Aller Retour“ kletterte von 40.000 auf 120.000 Euro. „Der Markt realisiert nicht mehr jede Preisvorstellung des Einlieferers“, so Ketterers Erklärung für die Rückgänge.

Bestens abgesetzt wurden die Moderne-Holzschnitte aus der Sammlung des Würzburger Expressionisten-Sammlers Hermann Gerlinger. Die oft harten Darstellungen haben es auf dem Markt im Allgemeinen nicht leicht. Das konzentrierte Angebot und die guten Zustände der Blätter animierten jedoch Sammler, Handel und auch Museen.

Teuerstes Los wurde mit 33.000 Euro Ernst Ludwig Kirchners „Selbstporträt“ von 1905/06. Unter den Holzschnitten, den gut bebotenen Zeichnungen und Gemälden Gerlingers stachen etwa Erich Heckels „Amaryllis“, die für 230.000 Euro verkauft wurde oder Karl Schmidt-Rottluffs „Fischer“ mit einem Erlös von 762.000 Euro heraus. Es wird übrigens nicht die letzte Tranche aus der Gerlinger-Sammlung sein, die unter den Hammer kommt.

Für die aktuelle Saison meldete Ketterer inklusive Online-Auktionen, Buchauktionen und Kunst des 19. Jahrhunderts einen Gesamtumsatz von 40,9 Millionen Euro mit Aufgeld. In Deutschland liegt das Münchener Haus damit erneut ganz vorn.

