Münzsammlung in Katar Digitale Erkundungstour: Click auf das Goldstück

Das deutsche IT-Unternehmen Collecto digitalisiert die berühmte Münzsammlung des Museum of Islamic Art in Doha. Auftraggeber ist der Scheich von Katar.

Mehr als 1000 Jahre islamische Kultur spiegeln die Münzen aus dem Clan der Al Thanis. Von li.: Golddinar aus dem 10. Jahrhundert aus dem Kalifat der Fatimiden, Gold-Münze aus der im 14. und 15 Jahrhundert herrschenden Berberdynastie der Mariniden und ein Goldstück, das zur Zeit des Sulayhiden-Herrschers Achmad B. Ali im 11. Jahrhundert auf dem heutigen Territorium des Jemen geprägt wurde. (Foto: Collecto/Museum of Islamic Art) Goldstücke aus dem Museum of Islamic Art in Doha

München Es sieht aus wie ein Spiel. Auf dem Bildschirm erscheint ein Berg von Münzen. Per Filter kann sortiert werden. Ein Klick auf „Ruler“ (Herrscher), und es spalten sich verschiedene Cluster mit kleinen Etiketten auf wie Muhammed III. oder Süleyman I.. Mit weiteren Filtern wie z. B. „Region“ teilen sich die Gruppen ein weiteres Mal in Länder von Marokko bis Syrien auf, in denen sie mitunter vor mehr als tausend Jahren geprägt wurden.

Noch ein Mausklick und die Hartgeld-Haufen erscheinen in Reihen sortiert. Auf diese Weise können die fast 100.000 Stücke der weltberühmten Sammlung islamischer Münzen aus dem Museum of Islamic Art in Katars Hauptstadt Doha erkundet, verglichen und in bestechender visueller Qualität betrachtet werden.