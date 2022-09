Museen Kunst vom Kohlebaron

Die berühmte Frick Collection logiert vorübergehend an einen ungewöhnlichen Standort: im Whitney Museum, das im Stil des Brutalismus erbaut ist. Doch die Konfrontation mit Beton tut der Alten Kunst gut.

Der Bilderzyklus gefiel der Bestellerin bald nicht mehr. Vielleicht weil der gemalte Liebhaber zu sehr ihrem königlichen Liebhaber glich. Quelle: Frick Collection Jean-Honoré Fragonard „Der Fortschritt der Liebe“:

New York Mit Moden ist das so eine Sache. Was gestern en vogue war, kann heute veraltet sein – und morgen schon wieder gefragt. Das gilt nicht zuletzt für die Kunst, wie der neue Standort der Frick Collection in New York zeigt.

Auf über drei mal zwei Metern hängt dort Jean-Honoré Fragonards vierteiliger Bildzyklus „Der Fortschritt der Liebe“, gemalt zwischen 1771 und 1772. Er zeigt einen Rokoko-Traum, ein Paar, das sich in einem verwunschenen Garten schrittweise näherkommt. Die Natur von Mensch und Umwelt verzaubert den Betrachter hier genauso wie in der „Schaukel“, Fragonards wegen seiner Frivolität wohl berühmtestem Gemälde.

Allein, die erste Besitzerin, die Madame du Barry, war schon kurz nach dem Auftrag nicht mehr zufrieden mit Fragonards Zyklus. Die letzte Maîtresse-en-titre von König Ludwig XV. schickte die Bilder an den Künstler zurück und ließ eine neue Bilderfolge aufhängen von Joseph-Marie Vien.