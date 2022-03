Museumspolitik in Bayern Künstlerdomizil Fritz Koenig: Den Freistaat in die Pflicht genommen

Weggefährten des Bildhauers Fritz Koenig wollen seinen Atelierkomplex vor dem Verfall bewahren und zum Museum machen. Finanzieren müsste das Projekt jedoch der Freistaat Bayern.

Das Ensemble mit Atelier, Wohnhaus und Stallungen auf dem Ganslberg droht zu verfallen. (Foto: Freundeskreis Fritz Koenig; VG Bild-Kunst, Bonn 2022) Künstlerresidenz von Fritz Koenig bei Landshut

Düsseldorf Zerbeult, aber nicht kaputt. So überstand die „Große Kugelkaryatide“ den Terroranschlag auf das World Trade Center an „9/11“. Seither weiß man in Amerika, aber auch in Deutschland, wer Fritz Koenig ist.

2017 starb der Schöpfer der wundersamen, aus Bronze konstruierten Kugelskulptur. Seitdem kämpft der Verein „Freundeskreis Fritz Koenig“ für den Zusammenhalt seines Lebenswerks. Die Freunde und Weggefährten des Bildhauers ringen im Wesentlichen um den Erhalt und die Nutzung des einzigartigen Atelierkomplexes auf dem „Ganslberg“ bei Landshut.

Immerhin steht das Ensemble inzwischen unter Denkmalschutz. Nun geht es um dessen dauerhafte Nutzung für die Öffentlichkeit. Dafür hat der Filmemacher Percy Adlon ein Konzept entwickelt.

Eine noch vom damaligen bayerischen Kulturminister Bernd Sibler initiierte und von der „Fritz-und-Maria-Koenig-Stiftung“ beauftragte Machbarkeitsstudie liegt inzwischen vor. Sie entstand unter Mitwirkung der bayerischen Landesstelle für nichtstaatliche Museen.

