Nachruf Auktionator Eberhard Kornfeld – Mit Intuition und Weitsicht gesegnet

Eberhard Kornfeld war ein gebildeter Versteigerer und zugleich ein leidenschaftlicher Privatsammler. Sein besonderes Augenmerk galt der Kunst der Grafik. Er wurde 99 Jahre alt.

Telefongebote waren dem kürzlich gestorbenen Auktionator suspekt. Er musste die Bieter sehen, sie persönlich animieren. (Foto: Galerie Kornfeld) Eberhard Kornfeld

Berlin Eberhard Kornfeld ist im biblischen Alter von fast 100 Jahren gestorben. Das bestätigte das Auktionshaus Kornfeld in Bern vergangenen Freitag. Der Künstlerfreund war eine überragende Figur europäischer Handelsgeschichte, ein Auktionator, der mit Intuition, Wissen, Fleiß und Diskretion ein betont breites Kunstprogramm vertrat.

Seit 1951 lenkte der Schweizer die Geschicke der 1864 in Stuttgart gegründeten und ab 1919 in Bern residierenden Firma „Klipstein“. Sie wurde 1951 in „Klipstein und Kornfeld“ umbenannt. Als Hoch-Zeit der von Kornfeld intensiv gepflegten Meistergrafik haben sich die 1970er-Jahre eingeprägt.

Schon 1969 begann der Höhenflug der Picasso-Grafik, der sich 1973 mit der Sammlung Georges Bloch auf 465.000 Schweizer Franken für einen Frühdruck des „Repas frugal“ steigerte. Grafik von Ernst Ludwig Kirchner, einem weiteren Schwerpunkt bei Kornfeld, wurde 1988 mit Rekordpreisen von dreimal 860.000 Franken bedacht.