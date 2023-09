 Neuerscheinung: Cartier und die perfekte Perle

Die Luxusmarke Cartier war ein Influencer in Reinkultur, lange bevor dieser Begriff Einzug hielt. Nun hat Francesca Cartier Brickell die unterhaltsame Firmen- und Familiengeschichte aufgeschrieben.

Die in Oxford lebende Autorin hat die Geschichte ihrer Familie über vier Generationen zurückverfolgt und eine anekdotengesättigte Unternehmensgeschichte geschrieben. (Foto: Jonathan James Wilson) Francesca Cartier Brickell

Hannover Wie wird aus einem kleinen regionalen Unternehmen für Luxuswaren eine weltweit bekannte Luxusmarke? Für den Juwelier Cartier können wir das jetzt nachlesen. Die in Oxford lebende Francesca Cartier Brickell hat die Geschichte ihrer Familie über vier Generationen zurückverfolgt und dabei gleichzeitig eine anekdotengesättigte Unternehmensgeschichte geschrieben.

Sie beginnt mit dem ersten Geschäft ihres Ur-Ur-Ur-Großvaters Louis-François Cartier (1819-1897), das 1847 in Paris eröffnet wurde; und sie beendet ihre Erzählung mit ihrem Großvater Jean-Jacques Cartier (1919-2010), dem letzten noch im Unternehmen verbliebene Familienmitglied, bevor es 1974 schließlich ganz verkauft wurde. Die Familie zog sich zurück, seit Mitte der 1980er Jahre-gehört die Markenlegende Cartier zum Portfolio des Schweizer Luxuskonzerns Richemont.

An dem Buch ist vor allem interessant, dass es erstmalig Materialien auswertet, auf die Cartier Brickell lediglich durch Zufall gestoßen ist. Sie fand im Keller ihres Großvaters einen verschollen geglaubten Koffer mit alten Briefen, in denen es vor allem um Familienangelegenheiten geht, die bei den Cartiers immer auch Geschäftsangelegenheiten waren.

Daraus sind bei Brickell opulente und unterhaltsam zu lesende 700 Buchseiten geworden, zu denen auch ein Anmerkungsapparat und eine ordentliche Bibliographie gehören. Auf der Abbildungsebene ist das Buch eher mager. Es gibt einige Seiten mit Familienfotos, mehrere Seiten mit klein reproduzierten Schmuckstücken und dann Abbildungen mit Kundinnen und Kunden. Dazu gehörten etwa Wallis Simpson, Elisabeth Taylor, Jackie Kennedy oder ein kleines Foto von Grace Kelly mit ihrem Mann, dem Fürsten von Monaco, wie sich Beide am Schaufenster von Cartier die Nase plattdrücken.

Das Buch leistet damit bewusst seinen eigenen Teil zur weiteren Legendenbildung und Verklärung der Marke. Schon der Titel „Die Cartiers“ strotzt vor Selbstbewusstsein. Im Untertitel formuliert Francesca Cartier Brickel, die als Finanz- und Unternehmensanalystin an der Londoner Börse arbeitete, ihr konkretes Anliegen. Es geht ihr darum, ebenfalls nicht unbescheiden, „Eine Familie und ihr Imperium“ zu beschreiben.

Cartiers ideal geformte Perlen machten das Unternehmen zum heißbegehrten Lieferanten der europäischen Höfe. (Foto: Car􀆟er Family Archives) Queen Elizabeth von Belgien

Wie geschickt dieses Imperium ausgebaut wurde, zeigt eine Anekdote. „Anfang des 20. Jahrhunderts galt eine perfekte Perle als der teuerste Wertgegenstand der Welt“, stellt Cartier Brickel fest. „Wenn eine solche Perle im Persischen Golf entdeckt wurde, war das ein so großes Ereignis, dass der Fund sogar die internationalen Finanzmärkte in Alarmbereitschaft versetzte, weil dadurch der Wert aller anderen Güter nach unten ging.“

Cartier konnte genau diese ideal geformten Perlen anbieten, wurde dadurch zum heißbegehrten Lieferanten der europäischen Höfe. Und der Hochadel wurde für Cartier zum Influencer „avant la lettre“, machte den Namen Cartier weltweit bekannt. Der Weg zur Luxus-Marke war geebnet, Paris war den Anfang, New York und London waren die nächsten Expansions-Ziele.

Francesca Cartier Brickell: Die Cartiers. Eine Familie und ihr Imperium

Insel Verlag, Paris 2023

700 Seiten

34 Euro



Aber in New York fehlte ein repräsentatives Gebäude, um die Kundschaft auch damit beeindrucken zu können. Der Perlenschmuck von Pierre Cartier (1902-1919) löste das Problem. Zwei Ketten mit 55 und 73 cm Länge, die über eine Million Dollar wert waren (umgerechnet 24 Millionen Euro), wechselten den Besitzer, der dafür seine Immobilie in der Fifth Avenue gab, um seine Frau mit dem Halsschmuck zu erfreuen.

Legendäre Edelsteine mehrten den Ruf des Unternehmens, weil sie von Cartier exklusiv verarbeitet wurden. Um den 69 Carat großen Taylor-Burton-Diamant im Schaufenster von Cartier zu sehen - ungeschliffen wog er sagenhafte 240 Carat - standen die Menschen Schlange. Ikonische Designs wie das Panther-Armband, das an Wallis Simpson zu bewundern war, oder die Tank-Uhr, eine Herrenarmbanduhr im Stil des Art Déco, einer Stilrichtung, die zur Signatur Cartiers wurde, mehrten den Ruhm.

Heimliche Liebschaften

Arrangierte Hochzeiten mehrten den Besitz. So musste Louis Cartier auf Geheiß seines Vaters Alfred die Tochter des Modeschöpfers Charles Worth heiraten, um die Wertschöpfungskette zu optimieren. Sämtliche wohlhabenden Worth-Kunden wurden zum Shopping zu Cartier weitergeleitet; in Saint-Tropez gab es von beiden Unternehmen einen der wohl ersten Pop-up Stores überhaupt.

Die Geschichte von Cartier ist die Geschichte von Vätern, Söhnen und reichen Schwiegertöchtern. Und es ist die Geschichte heimlicher Liebschaften, vorbei an den offiziellen Ehen. Bei Francesca Cartier Brickell wird Unternehmensgeschichte dadurch auch zu einem Tableau einer Epoche, die sie erklärt und verklärt, in der Klatsch und Tratsch eng verwoben sind mit Geld und Geltung, also mit Schmuck von Cartier.

