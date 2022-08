Non Fungible Token Rekordpreis für Fussball-NFT

Der FC Barcelona darf sich freuen. Sotheby’s hat das NFT von Cruyffs spektakulärstem Tor für 700.000 Dollar versteigert.

Das NFT des Tor-Treffers von Johan Cruyff begeistert die Fans. (Foto: Sotheby's, BCN Visuals) „In a Way, Immortal“

London Sotheby’s hat in New York das NFT eines Fußballtors zum Rekordpreis versteigert. Der Hammer für die digitale Nachempfindung des legendären Treffers von Johan Cruyff fiel bei 550.000 US-Dollar. Das macht mit Aufgeld 693.000 Dollar.

Die als Onlineauktion begonnene Session steigerte sich vor Livepublikum zu einem imposanten Finale. Sotheby’s hatte das Interesse an dem vom FC Barcelona eingelieferten Video richtig eingeschätzt. 40 Gebote wurden auf den 40 Sekunden langen, von der Firma BCN Visuals produzierten Film „In a Way, Immortal“ abgegeben.

Über 40 Experten für visuelle Effekte hatten an der digitalen Sequenz gearbeitet, in der der holländische Spieler in die Luft springt und den Ball schießt. Musikalisch unterlegt erscheint Cruyff als goldener Held, der schwerelos in der Luft balanciert und den 1973 abgegebenen Schuss in Zeitlupe vorbereitet.