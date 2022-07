Non Fungible Token Tor-Treffer als NFT: Späte Ausschlachtung, um Schulden zu tilgen

1973 schoss Johan Cruyff ein legendäres Tor. Jetzt will der FC Barcelona die digitale Nachempfindung als NFT von Sotheby’s versteigern lassen.

Der als unsterblich bezeichnete Tor-Treffer feiert die digitale Auferstehung, damit fast 50 Jahre später damit Geld verdient werden kann. (Foto: FC Barcelona in collaboration with BCN Visuals (Eric Sas & Alan Company)) „In a Way, Immortal“

London Am 29. Juli wollen Sotheby’s und der FC Barcelona in New York ein „einzigartiges NFT Meisterwerk“ versteigern. So bezeichnet die Presseerklärung das 40 Sekunden lange, digitale Video eines legendären Tors aus dem Jahr 1973. Es handelt sich um eine Nachempfindung jenes Treffers, der Johan Cruyff seinerzeit den Spitznamen „fliegender Holländer“ einbrachte.

Die Auktion, in der man seit 21. Juli auf das „In a Way, Immortal“ betitelte Video online bieten kann, beginnt bei einem Preis von 22,000 US-Dollar und endet in der live durchgeführten Auktion in New York. Der Käufer kann das Video-Unikat und die im Vertrag integrierten Bonus-Erlebnisse entweder mit Krypto-Währungen oder auch mit Fiat-Währung bezahlen.